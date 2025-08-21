Viva

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, revela la razón por la que ‘odió’ sus embarazos

A través de sus redes sociales, creadora de contenido se sinceró con sus seguidores al hablar sobre un problema médico que enfrenta

Por Fátima Jiménez

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, explicó públicamente la razón por la que odió sus embarazos. La pareja tiene dos hijos en común.








