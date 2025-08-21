Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, revela la razón por la que ‘odió’ sus embarazos

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, explicó públicamente la razón por la que odió sus embarazos. La pareja tiene dos hijos en común.

El tema lo abordó a través de sus historias de Instagram, como parte de la dinámica de preguntas y respuestas que realizó con sus seguidores.

“Una chica me preguntó que cómo me había ido con la Metformina, entonces muchas entraron en caos”, inició Salas en su video.

Según relató, empezó a tomar este medicamento porque es resistente a la insulina, diagnóstico al que llegó luego de notar, junto con especialistas, que le resultaba imposible bajar de peso, algo que —dijo— le ha generado preocupación durante toda su vida, al punto de convertirse en un trauma.

En ese contexto, explicó que el peso fue precisamente la razón por la que odió sus embarazos, ocurridos en 2003 y 2008.

“Subí con Alisson 20 kilos y con Cristiano 22, entiéndase el grado de trauma que tengo. No uso nada flojo porque en mi cabeza se quedaron los maternales. Yo sé, hay mucha gente que amó la maternidad; yo la odié, la detesté por la cantidad de peso que subí”, expresó.

La creadora de contenido y empresaria aclaró que, durante sus gestaciones, también solía comer bastante, por lo que no responsabiliza únicamente al embarazo de su aumento de peso en esas etapas.

Jazmín Salas junto a su esposo Christian Bolaños y sus hijos Alisson y Cristiano. (Tomada de redes sociales)

El diagnóstico

Tras el nacimiento de sus hijos e innumerables intentos fallidos por adelgazar mediante dietas y rutinas de ejercicio, Salas acudió a una nutricionista. Al ver que tampoco lograba resultados, la especialista le recomendó realizarse exámenes médicos.

Fue así como llegó a consulta con un endocrinólogo, quien le confirmó que padecía resistencia a la insulina.

Este trastorno ocurre cuando las células del cuerpo no responden de manera adecuada a la insulina, lo que lleva al organismo a producir mayor cantidad de esta hormona para controlar la glucosa en sangre. El exceso de insulina, a su vez, favorece la acumulación de grasa y dificulta su quema, especialmente en la zona abdominal.

A partir de ese diagnóstico, inició un tratamiento con Metformina, un medicamento que ayuda a controlar los niveles de glucosa.

Según dijo, desde que comenzó el tratamiento logró bajar de peso, sentirse mejor con su cuerpo y disminuir notablemente la retención de líquidos.

No obstante, subrayó que este medicamento solo debe consumirse bajo prescripción médica.

“Ya me mentalicé que el peso es un número, porque antes no lo soportaba”, agregó.

