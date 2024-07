Christian Bolaños tiene un ‘tesoro’ que a muchos aficionados dejará boquiabiertos

El fútbol le dio a Christian Bolaños la oportunidad de vivir momentos inolvidables, como jugar en la competición más prestigiosa de clubes del mundo: La Champions League.

Christian Bolaños jugó 14 partidos en la UEFA Champions League, contabilizó una asistencia y disputó 862 minutos vistiendo la camiseta del F.C. Copenhague de Dinamarca, la única escuadra con la que jugó el torneo.

En dos temporadas, 2010-2011 y 2013-2014, Christian Bolaños tuvo la oportunidad de jugar en la UEFA Champions League con el F.C. Copenhague. En esas ocasiones, se enfrentó al Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Galatasaray y Juventus.

Lo que pocos saben es la historia de cómo el exjugador de Saprissa consiguió las preciadas camisetas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

“Jugando contra ellos en Champions, ahí las pude intercambiar”, dijo Bolaños con una sonrisa que reflejó la satisfacción de haber cumplido un sueño.

La anécdota de la camiseta de Cristiano Ronaldo tiene un toque especial que Bolaños recordó.

“En la camiseta que conseguí de Cristiano Ronaldo, hay un poco de historia. En Europa, y aquí algunos equipos también lo hacen, generalmente al terminar el partido uno hace un trabajo regenerativo por espacio de 20 o 25 minutos. Terminamos el encuentro y debíamos hacer un poco de carrera continua. En el pasillo estaba esperando a un compañero y me topé con Florentino (Pérez) y él me dijo ‘¿Joven, qué queréis?’ En lo que vuelvo a ver, me di cuenta de que era Florentino Pérez”, relató Bolaños.

La oportunidad era única e irrepetible para Christian; ese momento no se volvería a dar y meditó un poco la respuesta a Florentino.

“Lo mejor que se me ocurrió responderle fue: ‘Ya que me preguntó, don Florentino, me gustaría tener de recuerdo la camiseta de Cristiano’, y yo en ese momento pensé que no lo haría”, expresó el exjugador.

El 2 de octubre del 2013, Christian Bolaños jugaba con el Copenhague de Dinamarca y enfrentó al Real Madrid en la Champions League. (GERARD JULIEN)

Pero para sorpresa de Bolaños, Florentino Pérez no solo le concedió su deseo, sino que lo llevó al camerino del Real Madrid. “Entré, todos los jugadores se me quedaron viendo y se levantaron a saludarme. Seguro ellos creían que yo iba a ser una nueva contratación porque fue el mismo presidente el que me metió ahí”, agregó Christian con una sonrisa.

Después de ese momento memorable, Bolaños recibió la camiseta de Cristiano Ronaldo, pero la historia no terminó ahí. “Cuando ya iba de regreso guardé la camiseta, pero en eso escuché que el utilero me llamó y me dijo que me habían dado la de la Liga, no la de la Champions, entonces también me regaló la otra, y me quedé con las dos”, concluyó Bolaños.

La camiseta de Lionel Messi la consiguió de una manera más tradicional, en el campo de juego.

“Íbamos caminando hacia el medio tiempo y me quedó cerca y le dije: ‘Messi, ¿podemos intercambiar la camiseta?’ No iba muy contento porque nosotros estábamos jugando muy bien. De hecho, estaba un poco enojado, pero al final me la dio”, recordó Bolaños.

Christian Bolaños también se midió al Barcelona en la Champions. Aquí disputó el balón con Sergio Busquets. (Ernst van Norde)

Christian agregó que no solo posee las camisetas de los dos astros mundiales, sino que cuenta con toda una colección de diversos uniformes tras una carrera de casi 23 años como jugador profesional.

“De las mías me han ofrecido comprar, gente que es apasionada. Hay unas que las guardo, otras se las he dado a mi mamá, pero cuesta mucho que venda alguna camiseta. Una vez le ayudé a un muchacho que estaba emprendiendo, tenía unas repetidas y le di una para que pudiera empezar”, opinó Christian.

- ¿Le han ofrecido dinero por las camisetas de Messi y Cristiano?

- La verdad no, porque es poca gente la que sabe que las tengo. De hecho, no están en mi casa, mi mamá me las guardó. Entonces, son pocos quienes las han visto.

- ¿Las vendería?

- Uno nunca sabe. A veces en la vida muchas cosas son de oportunidades y si sale alguien ofreciendo un buen monto, seguro que sí lo pienso y negociaría.

- ¿Extraña el fútbol?

- Tuve una carrera de casi 23 años, venía preparándome para el retiro, exprimí totalmente lo que pude hacer como jugador y me retiré con el escenario perfecto. Se cerró un ciclo y debía pensar en otro y no lo extraño. Lo que me hace falta es estar en el camerino con los compañeros. A veces llego y vacilo con ellos, pero quiero aprovechar el tiempo haciendo diferentes cosas que no podías hacer como futbolista, como disfrutar los fines de semana. Cosas que para cualquiera es normal, pero para un jugador de fútbol no existen.