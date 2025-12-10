Ítalo Marenco tuvo enfrentamiento mientras estaba de vacaciones: vea lo que pasó

Ítalo Marenco sostuvo un duelo de baile con un tripulante de la embarcación y adoptó una actitud competitiva.

El reconocido presentador costarricense, Ítalo Marenco, se tomó unas merecidas vacaciones junto a su esposa y su hija, luego de concluir una gran temporada como participante en el popular programa de Teletica, Mira Quién Baila.

Fiel a su estilo, Marenco no ha dejado de sorprender a sus seguidores, compartir sonrisas y, en esta ocasión, hasta mostrar a sus nuevos amigos internacionales.

Actualmente, la familia Marenco viaja a bordo del imponente barco Icon of the Seas, recorriendo varias islas del Caribe. Sin embargo, el ambiente de descanso no detuvo las ocurrencias del también actor. En medio del crucero, Ítalo protagonizó un divertido enfrentamiento de baile con uno de los tripulantes de la embarcación.

Marenco publicó el video en sus redes sociales, donde se le ve “lanzando el lazo” para acercarse al bailarín del barco. Con otro animador, el costarricense no dudó en mostrar sus habilidades: se tiró al piso, movió la cadera y demostró por qué fue finalista del concurso de baile.

“Este mae no sabe que se enfrentó al segundo lugar de Mira quién baila... Gracias Lucía Jiménez, hoy gané mi primer batalla internacional”, escribió Italo Marenco bromeando.

Las risas fueron la tónica del encuentro. Al finalizar, Marenco saludó a su contrincante y le reconoció que bailaba muy bien, pero le advirtió: “No me la vio papi, lo maté con ese (movimiento de caderas)”.