Ítalo Marenco tuvo enfrentamiento mientras estaba de vacaciones: vea lo que pasó

El presentador mostró su lado más competitivo después de ‘Mira quién baila’ y dejó claro por qué se dejó el segundo lugar

Por Fiorella Montoya
Ítalo Marenco sostuvo un duelo de baile con un tripulante de la embarcación y adoptó una actitud competitiva.
Ítalo Marenco sostuvo un duelo de baile con un tripulante de la embarcación y adoptó una actitud competitiva.







Ítalo Marenco
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

