Ítalo Marenco cumplió una importante meta en los toros de Teletica: ‘¡Sí se pudo!’

El presentador Ítalo Marenco celebró este martes 6 de enero un curioso y significativo logro durante la temporada de toros de Teletica. A través de un divertido video, publicado junto a su esposa Cindy Villalta y su hija, compartió con sus seguidores que, por primera vez en una década, logró salir ileso de la arena.

Según contó Marenco, esta fue la primera vez en 10 años que no fue toreado ni saltó a un toro: “Creo que estamos mejorando familia (...). ¡Sí se pudo!”, escribió con entusiasmo la nueva figura de Buen día, de Teletica.

En las imágenes, se puede ver cómo Ítalo es conducido por Cindy hasta una silla, donde recibe una simbólica premiación: un trofeo, flores, una medalla y hasta una chupeta, todo en reconocimiento a su hazaña. “Esto hay que celebrarlo”, comentó entre risas el presentador.

Las reacciones no tardaron en llenar la sección de comentarios con bromas y felicitaciones: “Hasta que hizo caso”, “Qué milagro” y “Es que el sillón está más duro este año y lo quisiste evitar”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Sin embargo, no todos dieron por cerrada la racha. Otros seguidores le advirtieron que “todavía no podían cantar victoria”, recordando que aún falta el Verano toreado, donde el popular conductor podría poner nuevamente a prueba su reciente marca personal.