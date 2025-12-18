Ítalo Marenco corrió con la ‘Misión Chinamo’: ¿logró superar los retos?

El presentador de televisión Ítalo Marenco volvió a la pantalla de Teletica para participar en la 'Misión Chinamo' de 'El Chinamo'.

Este 17 de diciembre, el presentador de televisión Ítalo Marenco volvió a la pantalla de Teletica, esta vez como participante en la Misión Chinamo del popular programa El Chinamo.

En esta ocasión, Marenco debió superar cuatro retos en compañía de la periodista Gabriela Jiménez: tomarse una foto con un carro clásico, otra comiendo un gallo de pollo asado, una junto a una orquesta y una más con un radioaficionado.

Cumplir con cada desafío lo llevó a recorrer distintos puntos de la Gran Área Metropolitana, en busca de las peculiares fotografías que le encargó la producción.

Para el primer reto, se trasladó a la vivienda de una familia en Alajuelita, donde lo esperaba un Mazda descapotable. Luego, visitó una venta de pollo en Hatillo 2, que estaba por cerrar, para cumplir su segunda misión.

ítalo Marenco se trasladó hasta Alajuelita para fotografiarse con un carro clásico. (Teletica)

Ítalo Marenco comió pollo asado en un restaurante de Hatillo 2. (Teletica)

Minutos más tarde, llegó al Teatro Melico Salazar, justo cuando se presentaba la Orquesta Filarmónica de Costa Rica; desde uno de los balcones capturó la imagen necesaria.

Finalmente, se dirigió a la casa de John, en San Pedro, un radioaficionado que le permitió posar junto a su colección de radios antiguos.

“Vea, estos son reliquias. Todavía sirven”, dijo Marenco, sorprendido por los aparatos.

Tras completar todas las misiones y con una amplia sonrisa, el presentador regresó al estudio de Teletica, donde fue premiado oficialmente por su participación.