Iron Maiden en Costa Rica: precios de entradas, fecha de venta y otros detalles del concierto

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, manifestó su emoción por volver en concierto a Latinoamérica y Costa Rica en el 2026.

Esta información tenía en vilo a los seguidores de la banda inglesa Iron Maiden: los detalles sobre la venta y precios de las entradas para el concierto que presentará la agrupación en Costa Rica.

Este martes 20 de enero, la productora Move Concerts anunció los pormenores de los tiquetes para el espectáculo, que será el 8 de octubre en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). El show en suelo tico es parte de la gira internacional Run For Your Lives, que trae de regreso a los británicos para celebrar con sus fans ticos los 50 años de trayectoria de la banda.

Move confirmó que los boletos para el recital estarán a la venta en el sitio eticket.cr a partir del 2 de febrero.

Venta y precios de entradas para el concierto de Iron Maiden en Costa Rica

La preventa de tiquetes se distribuirá de la siguiente manera:

Lunes 2 y martes 3 de febrero: venta para tarjetas Amex.

Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de febrero: venta para clientes de BAC.

La venta general para cualquier tipo de tarjeta estará habilitada desde el sábado 7 de febrero.

Los precios y localidades son:

The Trooper (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢71.600.

Platea/Balcón: ¢59.600.

Sombra: ¢47.700.

Gramilla (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢41.800.

Gradería Norte/Sur: ¢33.500.

Cabe destacar que las localidades ubicadas en gramilla son exclusivas para mayores de 18 años. Las zonas en graderías son para menores de edad, quienes deben asistir acompañados por un adulto.

Maiden vuelve a nuestro país acompañado por la banda The Raven Age. La agrupación inglesa ya había acompañado a sus colegas en Costa Rica durante una de sus tres visitas anteriores. En esa ocasión tocaron en el estadio Saprissa, el 8 de marzo del 2016. En ese espectáculo, Anthrax también estuvo sobre el escenario.

En el 2008, Iron Maiden presentó uno de sus conciertos en Costa Rica. En aquella ocasión la banda tocó sus éxitos en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás. (Archivo)

The Raven Age fue fundada por los guitarristas George Harris y Dan Wright. Harris es hijo del bajista de Maiden, Steve Harris.

En un comunicado de prensa, difundido previamente por Move Concerts, Steve Harris hizo un comentario muy emotivo sobre el concierto de Iron Maiden: “Estamos encantados de traer esta gira Run For Your Lives, a Latinoamérica. No es ningún secreto que algunos de nuestros fans más apasionados se encuentran en Centroamérica y Sudamérica, y nuestra relación con ellos es muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos conciertos lo pasarán genial, incluso nosotros en la banda, sin duda”.

Por su parte, el vocalista Bruce Dickinson afirmó en el mismo documento: “Esta gira ha sido divertidísima. Disfruto mucho cantando a todo pulmón estas grandes canciones viejas, y a toda la banda también le encanta tocarlas. Tenemos todos los grandes éxitos de aquella época, como Hallowed, Run To The Hills, Phantom, Trooper, Number Of The Beast, Killers, Powerslave, 2 Minutes, Wasted Years... ¡y algunos de ellos no los hemos tocado en más de 20 años!”.

Los conciertos de Iron Maiden en Costa Rica

La visita del 2026 será la cuarta de los británicos de Iron Maiden a Costa Rica.

El primer encuentro, el más esperado por el público, fue el 26 de febrero del 2008. El estadio Saprissa fue el testigo de cuando la historia comenzó a escribirse.

“Más de 25.000 personas de toda Centroamérica vibraron en la noche del martes (26 de febrero) en Costa Rica, en el primer y único concierto que ha dado el grupo de heavy metal inglés Iron Maiden en la región centroamericana”, reseñó en ese entonces la agencia internacional AFP sobre el espectáculo.

El recital recorrió éxitos como Aces High, Can I play with Madness, The Troope, Rime of the Ancient Mariner, Heaven Can’t Wait y Run to the Hills.

En el 2009 se realizó el segundo espectáculo. En esa ocasión, los ingleses tocaron en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

El 2016 marcó la tercera venida de Maiden a nuestro país. Regresaron al Saprissa y compartieron escenario con Antrhax y The Raven Age.

“Su presentación está bien estructurada y llena de vitalidad, sin señal alguna que vislumbre que se acerca el final de sus tiempos. Por el contrario, los miembros del grupo muestran una condición física encomiable”, escribió el crítico de música Arturo Pardo sobre aquel espectáculo.