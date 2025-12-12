¡Confirmado! Iron Maiden regresa en concierto a Costa Rica: aquí le contamos cuándo y dónde será el show

Bruce Dikinson, vocalista de Iron Maiden, manifestó su emoción por volver en concierto a Latinoamérica en el 2026. El concierto de los ingleses en Costa Rica está pactado para finales del próximo año.

¡Confirmado! Lo que los rockeros más fuertes estaban esperando llegó: Iron Maiden regresa en concierto a Costa Rica, según confirmó Move Concerts, productora del evento, en un comunicado de prensa.

La legendaria banda inglesa vuelve a nuestro país gracias al Run For Your Lives World Tour, con el que celebran sus 50 años de trayectoria musical.

Move Concerts adelantó que con esta gira “la agrupación se presentará en estadios de toda la región, lo que les permitirá a los fanáticos tener la oportunidad de presenciar la nueva y vanguardista producción, en la escala para la que está destinada: enormes escenarios en lugares al aire libre, acompañados por un setlist de canciones que solo se escucharán una vez en la vida, y que incluye éxitos de los primeros nueve álbumes de la banda”.

La parada en Costa Rica será en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio), el 8 de diciembre del 2026.

En el 2008, Iron Maiden presentó uno de sus conciertos en Costa Rica. En aquella ocasión la banda tocó sus éxitos en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás. (Archivo)

Los detalles sobre las fechas y precios de venta de entradas se compartirán en los próximos días. Los boletos para este concierto estarán disponibles en eticket.cr.

“Estamos encantados de traer esta gira Run For Your Lives, a Latinoamérica, el próximo año. No es ningún secreto que algunos de nuestros fans más apasionados se encuentran en Centroamérica y Sudamérica, y nuestra relación con ellos es muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos conciertos lo pasarán genial, incluso nosotros en la banda, sin duda”, manifestó el bajista Steve Harris.

Por su parte, el vocalista Bruce Dickinson afirmó: “Esta gira ha sido divertidísima. Disfruto mucho cantando a todo pulmón estas grandes canciones viejas, y a toda la banda también le encanta tocarlas. Tenemos todos los grandes éxitos de aquella época, como Hallowed, Run To The Hills, Phantom, Trooper, Number Of The Beast, Killers, Powerslave, 2 Minutes, Wasted Years... ¡y algunos de ellos no los hemos tocado en más de 20 años!”.

Para la presentación en suelo tico, Maiden no viene solo. La agrupación The Raven Age, banda inglesa de heavy metal formada en Londres, en 2009, se suma al espectáculo como invitados especiales.

Con este video se anunció que Iron Maiden regresa a Costa Rica

The Raven Age ya había acompañado a Maiden en Costa Rica durante una de sus tres visitas anteriores. En esa ocasión tocaron en el estadio Saprissa, el 8 de marzo del 2016. En ese espectáculo, Anthrax también estuvo sobre el escenario.

The Raven Age fue fundada por los guitarristas George Harris y Dan Wright. Harris es hijo del bajista de Maiden, Steve Harris.

Los conciertos de Iron Maiden en Costa Rica

La visita del 2026 será la cuarta de los británicos de Iron Maiden a Costa Rica.

El primer encuentro, el más esperado por el público, fue el 26 de febrero del 2008. El estadio Saprissa fue el testigo de cuando la historia comenzó a escribirse.

“Más de 25.000 personas de toda Centroamérica vibraron en la noche del martes (26 de febrero) en Costa Rica, en el primer y único concierto que ha dado el grupo de heavy metal inglés Iron Maiden en la región centroamericana”, reseñó en ese entonces la agencia internacional AFP sobre el espectáculo.

El recital recorrió éxitos como Aces High, Can I play with Madness, The Troope, Rime of the Ancient Mariner, Heaven Can’t Wait y Run to the Hills.

En el 2009 se realizó el segundo espectáculo. En esa ocasión, los ingleses tocaron en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Con esta imagen, la productora Move Concerts confirmó el concierto de Iron Maiden en Costa Rica para el 2026. (Instagram)

Por último, el 2016 marcó la tercera venida de Maiden a nuestro país. Regresaron al Saprissa y compartieron escenario con Antrhax y The Raven Age.

“Su presentación está bien estructurada y llena de vitalidad, sin señal alguna que vislumbre que se acerca el final de sus tiempos. Por el contrario, los miembros del grupo muestran una condición física encomiable”, escribió el crítico de música Arturo Pardo sobre aquel espectáculo.