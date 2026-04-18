Viva

Invitan a Maricruz Leiva a programa de Repretel y protagoniza tenso momento en vivo por inesperada queja

Uno de los presentadores intentó aclarar la situación a la periodista; sin embargo, ella no pareció del todo convencida

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Por Fátima Jiménez
El viernes 17 de abril, la periodista Maricruz Leiva fue invitada a un programa de Repretel junto a otras dos figuras del entretenimiento. (Alonso Tenorio)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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