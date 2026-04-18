Invitan a Maricruz Leiva a programa de Repretel y protagoniza tenso momento en vivo por inesperada queja

El viernes 17 de abril, la periodista Maricruz Leiva fue invitada a un programa de Repretel junto a otras dos figuras del entretenimiento.

El viernes 17 de abril, los espectadores de Giros, de Repretel, se llevaron una sorpresa cuando la exfigura de televisión y periodista Maricruz Leiva apareció como invitada en uno de los segmentos del programa. Sin embargo, su participación no pasó desapercibida por un momento tenso que protagonizó en vivo.

La situación ocurrió durante una tertulia en la que participaron reconocidas figuras del entretenimiento, como Maricruz Leiva, Johanna Villalobos y Verónica González, junto a dos presentadores del espacio y un psicólogo invitado.

El tema de conversación era “Los retos para encontrar una pareja y mantener una relación”. No obstante, Leiva manifestó su inconformidad con la dinámica del panel y lo expresó en vivo.

“Yo tengo una duda. ¿Por qué nos invitaron a tertuliar solo a mujeres, a hablar de falta de compromiso? Aquí hace falta hombres", reclamó Leiva.

Ante esto, el presentador Diego Vargas le preguntó a Leiva: “¿Nosotros qué somos?“.

Entonces, Maricruz replicó dirigiéndose al especialista y al comunicador: “Es que vos sos el psicólogo y vos el presentador; nosotras somos las que vamos a tertuliar”, agregó Cruz.

“Pero vamos a compartir diálogo”, añadió Vargas.

Pese a la aclaración, Maricruz Leiva no pareció del todo convencida. Finalmente, el momento incómodo se dio por superado y la conversación continuó junto al psicólogo.