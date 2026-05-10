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Influencer sufrió quemaduras por explosión en su apartamento y mostró cómo quedó tras estar envuelta en llamas: ‘Fue un milagro’

Entre dolor, curaciones y reflexión, la creadora de contenido mexicana asegura que esta experiencia marcó un antes y un después y la hizo valorar más la vida

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Por Fátima Jiménez
Influencer mexicana
La influencer mexicana Patricia Valenzuela mostró las secuelas que le dejó la explosión por fuga de gas que casi le cuesta la vida. (Tomada de redes)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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