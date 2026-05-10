Influencer sufrió quemaduras por explosión en su apartamento y mostró cómo quedó tras estar envuelta en llamas: ‘Fue un milagro’

La influencer mexicana Patricia Valenzuela mostró las secuelas que le dejó la explosión por fuga de gas que casi le cuesta la vida.

La influencer mexicana Patricia Valenzuela vivió un accidente que estuvo a punto de costarle la vida. Una fuga de gas provocó una explosión en su apartamento, dejándola envuelta en llamas. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido relató lo ocurrido y mostró las secuelas del incidente.

“Que el dolor te haga recordar que estás vivo. Esa fue la frase que me repetí temblando del dolor mientras la ansiedad y el susto me consumían”, expresó en un video compartido con sus seguidores.

Según contó, recientemente se había mudado a un nuevo apartamento, situación que la tenía llena de ilusión. Sin embargo, apenas un día después de la mudanza, ocurrió la explosión que cambiaría todo.

“Solo recuerdo verme envuelta en llamas y, aunque todo fue muy rápido, pude sentir cómo el fuego recorría mi cuerpo. Por más que corría, el fuego me perseguía. Fue muy desesperante, solo pensaba que iba a morir”, recordó.

Valenzuela explicó que, aunque sufrió quemaduras, estas fueron superficiales, lo que le permitió sobrevivir y contar su historia. Incluso, destacó lo inexplicable del suceso.

“Los bomberos no se explican cómo el departamento no explotó por completo por la cantidad de gas que había, o cómo mi ropa me cubrió en lugar de incendiarse. Fue un milagro”, agregó.

La influencer aseguró que este episodio marcó un antes y un después en su vida, al punto de considerarlo una segunda oportunidad.

“Tirada en una cama, con el dolor consumiéndome, me rendí y me entregué a Dios. Usaré mi testimonio como recordatorio de algo que sabemos pero fácilmente olvidamos: podemos morir de un segundo a otro”, afirmó.

Tras el accidente, hizo un llamado a reflexionar sobre lo verdaderamente importante: dejar de lado las banalidades y valorar la vida, la salud y a los seres queridos.

Días después, ya con menor inflamación, compartió una actualización sobre su proceso de recuperación, el cual describió como complejo y desafiante. “Estos días han sido sumamente incómodos y dolorosos. La sanación es un proceso de mucha paciencia, mucha adaptación y mucha rendición al dolor”, concluyó.

Con su testimonio, la influencer busca no solo agradecer la oportunidad de seguir con vida, sino también invitar a sus seguidores a tomar conciencia de la fragilidad de la existencia y a no postergar lo esencial: cuidar de sí mismos y de quienes aman.