‘El tico está muy limitado’: Influencer australiano hace contundente ‘regaño’ a los costarricenses

Un influencer australiano hizo un llamado a los costarricenses a valorar más su país.

El influencer australiano radicado en Costa Rica, Tony Audin, lanzó un contundente llamado a los costarricenses sobre la forma en que perciben su país y las oportunidades en el extranjero.

“El tico está muy limitado; su capacidad de viajar, de salir del país, financieramente hablando, cuesta. Un tico tiene que pasar mil millones de obstáculos solo para obtener una visa de un país que ni lo quiere ahí, que le van a cerrar las puertas en cualquier oportunidad que tiene”, afirmó el influencer.

Audin señaló que, mientras muchos costarricenses enfrentan dificultades para salir del país, Costa Rica recibe diariamente a numerosos extranjeros provenientes de distintas partes del mundo.

Según explicó, esto despierta la curiosidad de los ticos, quienes suelen cuestionar las razones por las que personas de países considerados “afortunados” deciden visitar el país.

“Mae, usted viene de un país tan afortunado, ¿qué viene a buscar aquí en Costa Rica?”, dice Audin que se preguntan los ticos con los turistas.

En ese sentido, el influencer insistió en que los costarricenses no siempre valoran lo que tienen. “Porque el tico no se da cuenta de que el afortunado es él. Eso es normal, uno tiene que viajar y conocer otras culturas para darse cuenta de lo que uno tiene en casa”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado directo sobre la idea de viajar a países desarrollados. “Ticos: dejen de tratar de viajar a países que les tienen las fronteras cerradas, ustedes no van a encontrar nada ahí más que un país sobrerregulado, sobrerregulado, ahí ya se perdió el alma del país”, expresó.

Audin aclaró que viajar por motivos económicos es válido, pero no necesariamente la mejor opción cuando se busca crecimiento cultural. “Pero si usted quiere un intercambio cultural para abrirse la mente (...), no tiene que viajar a países sobredesarrollados para encontrar eso”, añadió.

Como alternativa, recomendó destinos menos tradicionales, especialmente en Europa del Este, donde —según dijo— la cultura se mantiene más viva.

“El alma del país vive, puede ir al bazar, intercambios de manzanas. Ahí hay un intercambio real, cultural, donde se le van a abrir los ojos y esos países son más baratos que Costa Rica. No es fácil, tiene que comprar tiquetes, pero eso sí es una meta”, concluyó.

Finalmente, el influencer invitó a reflexionar sobre el valor de vivir en Costa Rica, al señalar que muchas personas que migran en busca de oportunidades económicas sueñan con regresar. Por ello, insistió en que residir en el país es un privilegio que debería apreciarse más.