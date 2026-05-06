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‘El tico está muy limitado’: Influencer australiano hace contundente ‘regaño’ a los costarricenses

El creador de contenido se dirigió a los costarricenses que insisten en una práctica bastante común

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Por Fátima Jiménez
Australia / Costa Rica
Un influencer australiano hizo un llamado a los costarricenses a valorar más su país. (La Nación)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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