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¿Un medicamento en millón y medio? Influencer costarricense expone dura realidad que vive en Estados Unidos

La mujer, que ha pasado por varias cirugías y atenciones médicas, denunció el precio exorbitante por una simple botella de medicamento

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Por Fiorella Montoya
Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz.
Nicole 'Coco' Roper, hija de Lynda Díaz afirmó que van a tener que cambiarle el medicamento por su costo. (redes)







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Coco Roper
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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