¿Un medicamento en millón y medio? Influencer costarricense expone dura realidad que vive en Estados Unidos

Nicole 'Coco' Roper, hija de Lynda Díaz afirmó que van a tener que cambiarle el medicamento por su costo.

La creadora de contenido Coco Roper, hija de la exmodelo costarricense Lynda Díaz, compartió en redes sociales las dificultades que enfrenta en Estados Unidos para encontrar medicamentos, añadiendo preocupada que estos tienen precios sumamente elevados.

Ella necesita fármacos especiales, pues vive con condiciones crónicas al enfrentar un cáncer que la ha llevado a pasar por muchas cirugías y atenciones médicas, lo que le provoca tener días buenos y malos. En esta ocasión, reveló cómo es su vida buscando medicamentos.

“Desde que salí del hospital tratando de recibir este medicamento, que es básicamente el único medicamento que me va a servir, ninguna farmacia lo tenía, ninguna farmacia me lo podía ordenar. Y me llama el doctor y dice: ‘Ya logré conseguir una farmacia que te lo conseguía’”, explicó; sin embargo, no podía creer el precio.

En una imagen mostró el nombre y el costo: es el posaconazol, utilizado en pacientes con sistemas inmunitarios muy debilitados. La única farmacia que se lo ofrecía lo tenía en $3.284, cerca de un millón cuatrocientos mil colones por solo una botella.

“Eso no hace ni sentido; o sea, necesita mandarme otra medicina. Obviamente, eso no es literalmente obtenible por una botella”, dijo con gran decepción Roper.

Constantemente, la influencer actualiza sobre su estado de salud; en esta ocasión visibilizando una lucha que mantiene consiguiendo medicamentos para ser tratada.