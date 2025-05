Influencer ruso cumplió su sueño de visitar Costa Rica y llora al llegar al país... ¡Vea su reacción!

El influencer Aleksei Khvorostin compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video en el que expresa su amor por Costa Rica, calificando su visita al país como “un sueño cumplido”.

Aleksei, creador de contenido y youtuber que ha recorrido el mundo desde 2012, se encuentra actualmente cumpliendo una meta personal: viajar en motocicleta desde Guatemala hasta Argentina. Como parte de su ruta, hizo una esperada parada en Costa Rica, el pequeño país centroamericano que, según confesó, le robó el corazón.

El pasado mes de abril, Aleksei compartió una imagen envuelto por la bandera de El Salvador, destino que también lo cautivó. (Instagram/Instagram)

“¡Mamá, estoy en Costa Rica! ¡Papá, estoy aquí!”, fueron sus primeras palabras al llegar al país. Con lágrimas explicó que visitar Costa Rica era un sueño que tenía desde hacía más de una década y que por fin se hizo realidad.

Tras esta tierna publicación, Aleksei ha compartido una serie de videos explorando la selva, donde se le ve recogiendo mangos, grabando quetzales y maravillado por conocer a los perezosos.

El “pura vida” también lo conquistó. De hecho, es la frase con la que cierra sus videos, no sin antes exclamar: “¡Si esto no es el paraíso, entonces no sé qué será!”, mientras señala la exuberante vegetación que rodea la piscina de su hotel.

Sus reacciones al descubrir cosas que para los costarricenses son cotidianas han generado miles de interacciones entre la audiencia centroamericana, que, entre risas, asegura que hay que “proteger a Aleksei de cualquier peligro”, haciendo alusión a su carácter dulce e inocente.