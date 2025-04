Influencer panameño que molestó a muchos con video sobre Costa Rica ofreció disculpas

Wallacepresenta es un conocido influencer panameño que sube videos de viajes y que, recientemente, visitó Costa Rica en su motocicleta. El creador de contenido levantó polémica con un video en el que aseguró que el país está impagable.

A pesar de que, en efecto, muchos de los productos y servicios que mostró tienen precios altos, muchos criticaron sus comentarios. Ante esto, el influencer salió a ofrecer disculpas por lo dicho.

“Sí, es verdad, tal vez soné como crítico, pero de verdad no era mi intención. Me disculpo si alguien se sintió ofendido, pero mi único objetivo con ese video era avisarle al viajero que tal vez no tenga tanto dinero, que no se sorprenda porque los precios están costosos”, comentó.

Influencer Wallacepresenta pidió disculpas por video sobre Costa Rica

El creador de contenido aclaró que le encanta Costa Rica y que ya ha visitado anteriormente el país. Incluso, mostró que hace unos años se tatuó en su brazo la frase “pura vida”.

“Nuevamente me disculpo por el tono en el que dije el video. Tendré más cuidado cuando hable los precios de un sitio en la próxima”, sentenció.

El video polémico

Wallacepresenta es un conocido influencer panameño de viajes. Tiene más de 300.000 seguidores entre Instagram y TikTok (Instagram)

Wallacepresenta advirtió sobre el alto costo de la vida que se encontró en suelo tico, luego de adquirir varios productos y servicios en Jacó, Puntarenas.

De acuerdo con el panameño, comprar en Pollolandia (no especificó qué) le costó $10. Además, aseguró que el cambio de aceite de su motocicleta en Panamá le hubiera costado $60, pero le salió por $130 en Costa Rica. Finalmente, comentó que un gallo pinto y un corte de pelo le costaron $20, cada uno.

“No quiero ni saber cómo hace el tico para vivir aquí, y la culpa no es solo de la gentrificación”, aseveró. Más adelante, enfatizó: “con esto no quiero decir que no vengas a Costa Rica, solo quiero informarte de que si vienes low budget (pocos recursos), probablemente te convenga mejor ir a otro sitio”.

El video se llenó de comentarios de costarricenses que, en su mayoría, se mostraron en desacuerdo con el influencer. Muchos argumentaron que no era justo hacer una conclusión así sobre los precios de Costa Rica en una zona turística como Jacó.

Por su parte, otros usuarios le achacaron la culpa al panameño por no buscar precios más cómodos en otros lugares e, incluso, algunos se mostraron descreídos de lo que afirmó el tiktoker.

“Hermanito, me gustaría mostrarte más facturas. Creo que lo que pasa es que el cambio a dólares no me beneficia a mí. Talvez a ustedes les beneficia comprar dólares, pero a mí comprar colones, qué va”, aclaró en uno de los comentarios Wallacepresenta.