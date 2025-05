Influencer ‘viajó’ a Costa Rica y su reacción a los paisajes se volvió viral

Natasha (@natooooooosh) es una creadora de contenido en Tiktok que se dedica a explorar países del mundo a través de un mapa interactivo de Google Earth.

La dinámica es sencilla: selecciona un país y, con el cursor, elige de forma aleatoria un espacio dentro del mapa para aterrizar. Cuando considere que el paisaje no es el más atractivo, finaliza el video.

Esta actividad le ha permitido acumular al menos 420.000 seguidores dentro de la plataforma. Recientemente, el turno fue de Costa Rica.

influencer

La influencer comenzó su recorrido seleccionando una zona de San José cerca de La Sabana y, en inglés, comentó “Not ugly” (no es feo). Sin embargo, su comentario generó divertidas reacciones entre los usuarios costarricenses, quienes lo consideraron curioso, ya que no ingresó al centro de San José, un lugar que muchos no consideran atractivo.

Posteriormente, Natasha visitó virtualmente el Caribe, donde se sintió un poco desilusionada porque, en sus palabras, Costa Rica es conocida por ser un lindo destino, lo que podía dificultarle el reto.

LEA MÁS: Influencer rusa se quejó de Costa Rica: ‘Se paga por todo... el Pura Vida no está en todas partes’

Río Celeste, la ruta 27, un hotel cerca de Tamarindo y hasta una playa perdida en Guanacaste fueron los lugares que recorrió y no fue sino hasta que entró a lo que parece ser un laboratorio de cómputo en Liberia, que logró zafarse del destino.

La publicación está llena de comentarios de ticos que siente una mezcla entre orgullo por aparecer en el video y susto, pues pensaron que de caer en zonas menos rurales, el video habría acabado mucho antes.