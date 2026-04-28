Influencer muere tras ser atropellada por otra celebridad: ‘Su luz jamás se apagará’

Klaudiaglam, de 32 años, murió seis días después de ser atropellada frente a un club en el Soho de Londres; su familia ahora busca justicia mientras la principal sospechosa enfrenta cargos de asesinato.

La influencer británica Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como Klaudiaglam, falleció tras varios días en estado crítico luego de ser atropellada en Londres. El incidente ocurrió la madrugada del pasado 19 de abril en las cercanías del club Inca, en Argyll Street, y dejó además a otras dos personas heridas.

Zakrzewska, de 32 años y originaria de Essex, sufrió lesiones de extrema gravedad que obligaron a su traslado urgente a un centro médico, donde permaneció en coma inducido.

Días después, las autoridades confirmaron su fallecimiento, tras un deterioro irreversible de su estado de salud.

De acuerdo con la investigación de la Policía, la principal sospechosa de cometer el atropello es Gabrielle Carrington, de 29 años, también creadora de contenido y exfinalista del famoso programa X Factor en 2013.

La mujer, que según la investigación habría cometido el atropello de forma deliberada, fue detenida y permanece en prisión preventiva, mientras enfrenta cargos por asesinato, lesiones graves, conducción temeraria y manejo bajo los efectos del alcohol.

Gabrielle Carrington, exfinalista de X Factor y creadora de contenido, permanece en prisión preventiva. (Tomada de redes sociales)

Según lo expuesto por la fiscalía en tribunales, imágenes de seguridad mostrarían a Carrington regresando a su vehículo antes de arrollar a la víctima, quien fue arrastrada y lanzada contra una estructura metálica tras el impacto.

Tras confirmarse la muerte de la influencer, su madre utilizó una campaña de recaudación para compartir un emotivo mensaje: “Mi preciosa hija ha ganado sus alas y ahora descansa en paz entre los ángeles”. En el mismo texto, la familia agregó: “Trajo tanto amor, alegría y luz a nuestras vidas, y esa luz jamás se apagará”.

Asimismo, la madre aseguró que los fondos recaudados serán destinados a cubrir los gastos funerarios y legales, con el objetivo de buscar justicia.

Finalmente, la madre de la víctima agradeció a todas las personas que la han apoyado en este difícil proceso. “Gracias por darnos fuerzas y por ayudarnos a honrar la vida de mi hija. Su amor vive en todos nosotros”, añadió.

El caso sigue bajo investigación, mientras los seguidores de ambas creadoras de contenido permanecen atentos al desarrollo del proceso tras el trágico fallecimiento.