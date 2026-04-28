Viva

Influencer muere tras ser atropellada por otra celebridad: ‘Su luz jamás se apagará’

La acusada por el atropello permanece en prisión preventiva a la espera de la próxima audiencia judicial

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Accidente en Londres
Klaudiaglam, de 32 años, murió seis días después de ser atropellada frente a un club en el Soho de Londres; su familia ahora busca justicia mientras la principal sospechosa enfrenta cargos de asesinato. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InfluencerAtropelloLondres
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.