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Influencer muere en misteriosas circunstancias tras anunciar su compromiso

En apariencia, poco antes de fallecer, la creadora de contenido tuvo un altercado con su prometido

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Por Fátima Jiménez
Ashley
La influencer estadounidense Ashley Robinson fue hallada inconsciente en una de las villas donde vacacionaba junto a su prometido. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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