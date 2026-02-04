Viva

Influencer muere al intentar cumplir un peligroso reto que quedó registrado en video

Su cuerpo fue localizado tres días después y las autoridades hicieron un llamado a no repetir este tipo de desafíos

Por Fátima Jiménez
Influencer Colombia
El influencer Ángel Montoya intentó cumplir un reto que terminó de manera trágica. Su cuerpo fue localizado tres días después. (Tomada de redes sociales)







InfluencerMuerteColombia
