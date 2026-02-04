Influencer muere al intentar cumplir un peligroso reto que quedó registrado en video

El influencer Ángel Montoya intentó cumplir un reto que terminó de manera trágica. Su cuerpo fue localizado tres días después.

El influencer Ángel Montoya falleció el pasado martes 27 de enero, luego de lanzarse al río Cauca, en Colombia, desde un puente vehicular, aparentemente como parte de un desafío en Internet, de acuerdo con reportes de medios locales.

Su cuerpo fue recuperado tres días más tarde, el 30 de enero, luego de que las operaciones de búsqueda se vieran retrasadas por las malas condiciones climáticas que obstaculizaron las labores de rescate en la zona.

El salto al río Cauca

Montoya se lanzó desde el puente General Santander, ubicado en la vía que une el municipio de Tuluá con Río Frío, en el departamento del Valle del Cauca.

Un video que circula en distintas plataformas digitales muestra el momento exacto en el que el joven se prepara para cumplir el reto. En las imágenes, se le observa al borde del puente, mientras pronuncia unas palabras que resultaron ser las últimas que se le escucharon: “Nos vamos a tirar, mi hermano. Hasta la vista”, dice antes de lanzarse.

Tras ingresar al agua, se nota que uno de sus brazos deja de moverse, por lo que intenta nadar solamente con el izquierdo. La persona que lo acompaña —encargada de grabar toda la secuencia— realiza comentarios entre burlas, sin dimensionar el peligro que corría su amigo. “Hermano, se lo va a llevar la corriente”, le grita con tono de burla y entre risas.

Momentos después, Montoya continúa nadando mientras grita frases que se vuelven incomprensibles debido a la distancia. Finalmente, su cuerpo desaparece de la superficie del río y deja de ser visible.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Joven llamado Ángel Montoya está desaparecido tras lanzarse al río Cauca en la vía Tuluá–Riofrío V. Cauca). El momento quedó en video y, segundos después, desapareció entre las aguas. Autoridades y familiares realizan la búsqueda y piden apoyo. Info: 316 248 7107 pic.twitter.com/Qtztpsm3dY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 29, 2026

El cuerpo del creador de contenido fue encontrado en el municipio de Bolívar (Valle del Cauca), a orillas del río. La localización fue reportada por un grupo de areneros, quienes notificaron a las autoridades correspondientes.

El Cuerpo de Bomberos coordinó la búsqueda, aunque enfrentó repetidos contratiempos debido al mal clima y al aumento del caudal del río Cauca, provocados por la fuerte temporada de lluvias que atraviesa la región.

El secretario de Gestión del Riesgo del Cauca, Francisco Tenorio, confirmó el hallazgo y lamentó profundamente lo ocurrido. Además, hizo un llamado urgente a evitar conductas temerarias relacionadas con retos virales.

“Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”, expresó el funcionario ante los medios de comunicación.