Muere tras caer de un noveno piso influencer de 33 años, famosa por su adicción a las cirugías

Una reconocida influencer, famosa por sus extremas modificaciones corporales y su adicción a las cirugías, tuvo una trágica muerte al caer del noveno piso del hotel donde se hospedaba en Tailandia.

El deceso de la creadora mexico-canadiense, conocida en redes como Mary Magdalene, ocurrió el 8 de diciembre. Mary, de 33 años, se encontraba de vacaciones en Tailandia.

De acuerdo con el Daily Mail, fue encontrada por el personal del hotel en el estacionamiento alrededor de las 1:30 p. m., según el capitán de policía Channarong Prakongkuea, de la comisaría de Patong. Su cuerpo fue trasladado posteriormente al Hospital Vachira en Phuket para realizarle una autopsia.

¿Quién era la influencer Mary Magdalene?

La influencer Mary Magdalene también era apasionada del arte plástico. (Instagram/Instagram)

Denise Ivonne Jarvis Góngora, era el nombre real de la influencer y creadora de contenido para adultos, famosa por su adicción a las cirugías y los tatuajes, que se volvieron su sello personal al formar una comunidad de más de 500.000 seguidores en redes sociales.

Sus modificaciones corporales capturaron la atención y en algunas entrevistas contó que nació en una familia muy religiosa y de escasos recursos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A los 12 años se reveló e inició con el consumo de sustancias, cuando cumplió 17 años Góngora trabajaba como bailarina y más tarde empezó a ejercer como acompañante e invertía sus ganancias en cirugías estéticas.

El arte era otro de los intereses de la influencer, así lo demostraba en una cuenta de Instagram alterna, donde su estilo gráfico lleno de colores contrastantes tomaban forma en murales y todo tipo de ilustraciones.