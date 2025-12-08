Salud

Influencer que vivió con aceite industrial en el rostro por procedimiento estético muestra su transformación tras cirugía

La influencer brasileña continúa bajo tratamiento tras una cirugía que duró más de cuatro horas y que marca solo el inicio del proceso reconstructivo

Por O Globo / Brasil / GDA
Juju do Pix reveló el estado de su rostro tras cirugía para eliminar aceite industrial aplicado en 2017; planea una segunda intervención.
Juju do Pix reveló el estado de su rostro tras cirugía para eliminar aceite industrial aplicado en 2017; planea una segunda intervención. (Instagram/@oliveirajuju35)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

