Influencer que vivió con aceite industrial en el rostro por procedimiento estético muestra su transformación tras cirugía

Juju do Pix reveló el estado de su rostro tras cirugía para eliminar aceite industrial aplicado en 2017; planea una segunda intervención.

Casi 20 días después de una delicada cirugía reconstructiva, la influencer brasileña Juju do Pix dio a conocer el estado actual de su rostro, luego de haber iniciado el proceso de extracción de un producto que le fue inyectado ilegalmente en 2017.

La intervención ocurrió el pasado 20 de noviembre en el Hospital Indianópolis, en São Paulo. Según explicó el cirujano Thiago Marra, el procedimiento consistió en retirar fragmentos de aceite mineral industrial que se encontraban endurecidos bajo la piel. El material había sido aplicado en una clínica clandestina.

Marra compartió imágenes del antes y después del rostro de la paciente y explicó que Juju mostró una recuperación rápida, sin señales de necrosis ni infección. En las imágenes aún se observan puntos de sutura, pero ya se nota una mejora importante en el contorno facial.

El especialista detalló que la operación también logró una mayor apertura bucal de la esperada, una reducción visible de la papada y una disminución del volumen de las mejillas. Estos resultados se observaron apenas 10 días después del procedimiento.

Aunque la cirugía fue exitosa, el médico afirmó que aún queda producto por remover. Por esa razón, se programará una segunda intervención entre tres y seis meses después de que la piel cicatrice y el cuerpo de Juju responda adecuadamente.

Material impredecible

El médico explicó que la cirugía se realizó con anestesia local y tuvo una duración aproximada de cuatro horas y media. Durante el procedimiento, el equipo no tenía claridad sobre la ubicación exacta del material, lo que aumentó el riesgo.

El aceite se encontraba endurecido y disperso, posiblemente cerca de músculos, vasos sanguíneos o nervios. Marra indicó que fue necesario desprender con cautela el tejido facial, utilizando técnicas de cauterización y evitando en todo momento generar daños mayores.

También mostró en video algunos fragmentos del producto que fueron extraídos. Aseguró que no era posible retirar todo en un solo procedimiento, ya que hacerlo hubiera provocado una apertura en la piel y un riesgo alto de necrosis.

Segunda etapa ya está en marcha

Después de recibir el alta médica, Juju regresó a Passo Fundo, en el estado de Río Grande do Sul, donde continuará bajo el cuidado del mismo equipo médico. El próximo paso será eliminar el producto restante en la zona de la papada y trabajar en las asimetrías que todavía persisten.

Según Marra, la recuperación completa puede tardar entre seis meses y un año. Mientras tanto, se espera que el rostro de la paciente continúe mejorando gradualmente con los tratamientos planificados.

El profesional subrayó que la primera cirugía fue gratuita. En 2021, Juju logró recaudar $3.500 mediante una campaña de donaciones para costear el procedimiento, pero luego decidió donar el dinero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.