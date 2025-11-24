Salud

Influencer inicia cirugía para remover aceite industrial de su rostro tras procedimiento en clínica clandestina

Una creadora de contenido brasileña comenzó un proceso reconstructivo en São Paulo luego de inyectarse silicón industrial en 2017

Por O Globo / Brasil / GDA
Influencer se somete a cirugía gratuita para remover aceite industrial inyectado en el rostro en 2017 en una clínica clandestina.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

