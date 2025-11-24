Influencer inicia cirugía para remover aceite industrial de su rostro tras procedimiento en clínica clandestina

Influencer se somete a cirugía gratuita para remover aceite industrial inyectado en el rostro en 2017 en una clínica clandestina.

La influencer brasileña Juju Oliveira comenzó una nueva fase de intervenciones médicas en el Hospital Indianópolis, en São Paulo, para reparar los daños causados por la aplicación de aceite mineral en el rostro, tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina hace ocho años.

El primer procedimiento, realizado el jueves 20 de noviembre, tuvo una duración de cuatro horas y media. Según el equipo médico, se trató de una cirugía conservadora pero efectiva, en la que se logró extraer una cantidad considerable de piel y tejido endurecido por la sustancia.

Se espera que con la eliminación progresiva del aceite, el aspecto facial mejore de forma gradual. El resultado definitivo se alcanzaría entre seis meses y un año.

La paciente, de 35 años, se hizo conocida en Brasil en 2017, luego de compartir en redes sociales el resultado de una intervención estética que incluyó 250 mililitros de silicón industrial. La sustancia fue colocada en zonas como mejillas, nariz, mentón y mandíbula, y descendió hasta el cuello.

La aplicación se realizó en una clínica no autorizada, donde la influencer buscaba modificar algunos rasgos específicos. Aseguró que no se había sometido a otras cirugías plásticas.

Durante más de cinco años convivió con las secuelas del aceite mineral, que afectaron tanto su apariencia como su salud.

Juju Oliveira antes y después de la aplicación de aceite mineral en el rostro. (O Globo/GDA)

Cirugía gratuita y un nuevo objetivo laboral

El procedimiento fue liderado por el médico Thiago Marra, junto a los doctores Alexandre Algarve y Alexandre Rezende, quienes aseguraron que el caso es uno de los más complejos que han tratado.

Los especialistas indicaron que retiraron la mayor cantidad posible de tejido en esta primera fase, respetando los límites de seguridad médica. La segunda etapa permitirá remover más zonas afectadas.

La cirugía se realizó sin ningún costo para la paciente. En 2021, organizó una colecta virtual en la que recaudó $3.700 para costear una operación similar, pero decidió donar el monto a otras personas.

Según comentó al médico tratante, ahora busca retomar su carrera como comediante y reincorporarse al mercado laboral. También agradeció públicamente al equipo médico y dijo sentirse feliz tras salir de la operación.

Vídeo da Juju do Pix 18 horas depois da cirurgia. O médico disse que ainda há outras etapas cirúrgicas pela frente. pic.twitter.com/g6YTQZltOv — BauExplica (@BauExplica) November 21, 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.