Influencer mexicano se sorprende por esta curiosidad de Costa Rica y Panamá

El creador de contenido mexicano compartió con sus seguidores la particularidad que Costa Rica y Panamá comparten.

El creador de contenido mexicano Marcos Barragán, conocido como Mono Mexa, emprendió un viaje por distintas zonas de Costa Rica y Panamá. Durante su recorrido, una peculiaridad que ambos países comparten llamó especialmente su atención.

El aspecto que más sorprendió al influencer fue la frontera entre Costa Rica y Panamá, la cual no cuenta con muros, sino que está delimitada por hitos, pequeñas estructuras de concreto que marcan el territorio de cada nación.

“De este lado de la calle es Panamá y de aquel lado es Costa Rica (...). Es una frontera bien chida, bien amigable, dicen que son como países hermanos porque no hay un muro ni nada”, explicó Barragán.

Asombrado, el mexicano comentó que desde donde se ubicaba, en Paso Canoas, existen centros comerciales libres de impuestos, a donde acuden personas de ambos países para realizar compras.

Con su característico sentido del humor, el creador de contenido bromeó con expresiones populares de cada país mientras cruzaba de un territorio al otro.

“Saludos a los dos países que me han tratado tan chingón. Mis respetos y también mis respetos para esta unión entre países (...). Aquí está tranquilísimo, otras fronteras son peligrosísimas”, agregó.

En los comentarios, tanto ticos como panameños confirmaron la excelente relación entre ambas naciones. “Los ticos son vecinos amigables y sin conflicto con los panameños, siempre bienvenidos a Panamá”, escribió una usuaria.

Otro añadió: “Amo Costa Rica, son mis hermanos, te lo dice un panameño”. “Los panameños son pura vida, mis respetos para ellos, aquí en Costa Rica son superbienvenidos”, comentó otro usuario.

