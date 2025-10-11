Danesa se marcha de Costa Rica por sorprendente razón: ‘Estoy agotando recursos como el agua y subiendo los precios de los alimentos’

Mujer danesa se marcha de Costa Rica con su familia luego de construir una casa contenedor ecológica.

Una mujer danesa anunció que dejará Costa Rica y regresará a su país. En una reflexión publicada en Instagram, explicó que su decisión responde a motivos éticos y sociales, tras reconocer que su presencia como extranjera privilegiada contribuye al aumento del costo de vida en el país.

“Nos mudamos de regreso a Dinamarca después de construir lo que creíamos que sería nuestro hogar permanente en Costa Rica. Quiero hablar del privilegio que implica esa frase: el privilegio de habernos mudado en primer lugar y el privilegio de poder regresar”, escribió en la descripción del video que acompañó su publicación.

LEA MÁS: Turista mexicano sorprendido con estas situaciones que solo pasan en Costa Rica; esto fue lo que dijo

La danesa aseguró que, aunque su familia intentó integrarse plenamente en la comunidad costarricense, comprendió que su estilo de vida tenía consecuencias. “Esto es lo que viví en Costa Rica: incluso cuando intentas hacerlo bien, buscar la movilidad tiene un costo que las publicaciones de Instagram no muestran”, afirmó.

“Realmente queríamos integrarnos profundamente en esta comunidad. Nuestra hija llama tías y tíos a nuestros queridos amigos. Hemos contribuido mediante la investigación, la enseñanza y la ayuda mutua. Amamos sinceramente este lugar y a esta gente", expresó.

La mujer también dijo: “Estoy agotando recursos como el agua y subiendo los precios de los alimentos y de la vivienda. Y por eso no me siento bien. No se siente bien seguir viviendo aquí”.

Agregó que su regreso no responde a un sentimiento de culpa, sino a una comprensión más profunda del significado de pertenencia.

“Regresar no se trata de culpa. Se trata de que realmente nos demos cuenta de que las raíces culturales y sociales importan. Se trata de reconocer que la idealización de la independencia geográfica enmascara el trabajo y la falta de opciones de quien hace posible ese estilo de vida”, manifestó.

Además, cerró su reflexión con una frase que resume su aprendizaje personal: “La paradoja que estoy aprendiendo: la verdadera libertad puede surgir del compromiso con nuestras raíces, no de escapar de ellas”.