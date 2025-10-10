Viva

Turista mexicano sorprendido con estas situaciones que solo pasan en Costa Rica; esto fue lo que dijo

‘No le temen a nada’, dijo el hombre en sus redes sociales al referirse a nuestro país y las vacaciones que pasó aquí

Por Fiorella Montoya
Kyrio es un ilusionista mexicano al que le sorprendieron expresiones locales como “casado” y productos como el mamón chino.
Kyrio es un ilusionista mexicano al que le sorprendieron expresiones locales como “casado” y productos como el mamón chino. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

