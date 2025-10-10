Turista mexicano sorprendido con estas situaciones que solo pasan en Costa Rica; esto fue lo que dijo

Kyrio es un ilusionista mexicano al que le sorprendieron expresiones locales como “casado” y productos como el mamón chino.

Un turista mexicano, conocido en redes sociales como el ilusionista Kyrio, dijo que se encontraba de vacaciones en Costa Rica y compartió una serie de situaciones que lo sorprendieron durante su visita al país.

A través de varias imágenes, mostró cada detalle bajo la canción de Karol G que dice: “qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica”.

Entre las curiosidades que mencionó está el origen del nombre del plato típico nacional, el casado. “Cuando los solteros compraban comida pedían que les sirvieran como si fuera la esposa (bien servidos)”, escribió en su publicación.

Kyrio también quedó encantado con el fresco de cas y con el nombre del mamón chino, fruta que en México se conoce como rambután.

Otra de las cosas que más le llamó la atención fue que “las calles no tienen nombre ni número” y que las personas dan las direcciones con referencias, en metros o kilómetros.

Además, destacó que en Costa Rica “no respiran contaminación” y subrayó uno de los datos que más enorgullece a los ticos: el agua del tubo es potable.

Por último, señaló que los habitantes del país “no le temen a nada”, pues hay tours que llevan a los visitantes hasta los alrededores de volcanes activos.