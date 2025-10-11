Mujer de Rusia en Costa Rica: ‘Si quieren ensalada rusa buena, pues busquen en Chepe’

La mujer destacó que expresiones y comidas relacionadas con Rusia en Costa Rica, no existen realmente en su país.

Una mujer rusa publicó en su cuenta de TikTok un video en el que enumera elementos presentes en Costa Rica que llevan el título “ruso”, pero que no existen en su país.

La joven comenzó mencionando las montañas rusas, que, según explicó, en su país se conocen como “montañas americanas”. Luego, continuó con la ensalada rusa.

“Sí, las ensaladas parecidas existen en Rusia. Olivie, por ejemplo, que tiene nombre en francés, pero así ensalada rusa como tal, estilo de América Latina, no existe en Rusia. Si quieren ensalada rusa buena, pues busquen en Chepe; en Rusia no van a encontrar”, afirmó.

De acuerdo con la joven, en Rusia, las montañas rusas se conocen como montañas americanas. (Adrian Soto)

Posteriormente, hizo referencia a la expresión “hacerse el ruso”, utilizada para describir a una persona que se hace la desentendida. “Es algo cultural, y pienso que tienen razón”, comentó. La usuaria de TikTok añadió que en su país no existe una frase específica para identificar ese comportamiento.

Finalmente, cerró mencionando un término que involucra a su país para nombrar una práctica sexual. Aseguró no saber el motivo de dicha denominación y afirmó que en Rusia esa práctica tampoco posee un nombre específico.

Su video se llenó de comentarios de costarricenses que, con diversión, se preguntaban cómo llamaban en Rusia a aquellas expresiones o palabras que en la jerga tica son tan comunes.

“¿Cómo no hay ensalada rusa en Rusia, entonces con qué comen el arroz con pollo?”, comentó hilarantemente uno de los usuarios. “Lo mismo me pasó en México cuando pedí una sopa azteca y nadie sabía cuál era”, escribió otra usuaria.

