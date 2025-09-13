Famosa influencer tuvo trágico final a pocos días de ser hallada tras misteriosa desaparición

La creadora de contenido mexicana Marian Izaguirre, cuya extraña desaparición preocupó a propios y ajenos, tuvo un trágico final. A seis días de haber sido hallada en estado crítico, falleció este 12 de setiembre en un hospital.

Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mediante un comunicado de prensa.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes”, dicta el documento.

El pasado martes 2 de septiembre, este ente judicial activó la Alerta Alba, un protocolo que activa la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas en México, ante la desaparición de la creadora de contenido mexicana de 23 años, Marian Izaguirre, en la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con información compartida por las autoridades del estado, Marian había sido vista por última vez el pasado 1.° de setiembre alrededor de las 6 p. m., a bordo de un vehículo de color rojo, modelo Kia Río en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

La famosa influencer, quien tenía más de 4 millones de seguidores en TikTok, fue hallada el 6 de setiembre en Morelia. Estaba en condición crítica, según autoridades mexicanas, y fue trasladada a un centro médico.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Originaria de Michoacán, Flor Marian Izaguirre Pineda es una creadora de contenido y cantante mexicana de 23 años. La intérprete michoacana cuenta con un sencillo titulado Boom Boom, lanzado en el año 2023.

Marian Izaguirre tenía 4 millones de seguidores en TikTok. (Instagram)

Contaba con 321.000 seguidores en Instagram y con más de 3 millones de seguidores en la plataforma de TikTok. Marian construyó una sólida comunidad de fanáticos en redes sociales, en donde compartía sketches de comedia, parodias de la vida diaria y trends virales de baile.

La creadora de contenido ganó popularidad en el año 2020 durante el confinamiento de la pandemia por Covid-19, caracterizando en TikTok a un personaje ficticio humorístico llamado “Super Agente Izaguirre”, una agente secreta que no era muy lista, pero hacía reír a quien la conociera.

De acuerdo con el contenido publicado en su cuenta de Instagram, Marian era amante del deporte y el ejercicio físico, pues a menudo comparte con sus seguidores sus sesiones de entrenamiento de sus clases de boxeo. Además, entre sus pasatiempos destacan el patinaje y el baile.

Así mismo, en redes sociales, mostraba su fascinación y admiración por la naturaleza, los animales y la vida silvestre, especialmente por los insectos llamativos y las arañas de aspecto intrigante o extraño.

La última publicación de la influencer mexicana en redes sociales fue un video en el que Marian interpreta en lipsync la canción ¿Por qué te vas?, de Jeanette, con un maquillaje de payaso sobre una expresión triste y melancólica; esto ha sido tomado por diversos usuarios como un mensaje de presagio.