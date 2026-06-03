Influencer hallada muerta en habitación de hotel días después de cirugía estética

La muerte de Hilde Lynn Helphenstein generó impacto entre sus seguidores y en la comunidad digital vinculada al arte.

Hilde Lynn Helphenstein, influencer estadounidense y reconocida figura del mundo del arte en redes sociales, falleció a los 40 años en São Paulo, Brasil, en circunstancias que actualmente son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con el medio brasileño G1 Globo, la influencer fue encontrada sin vida el domingo 31 de mayo en una habitación del hotel Rosewood. El hallazgo ocurrió luego de que un hombre, quien se identificó como su cirujano plástico, acudiera al lugar tras no lograr comunicarse con ella por teléfono.

Según el reporte, Helphenstein llevaba aproximadamente tres semanas en Brasil, periodo durante el cual se habría sometido a un procedimiento estético. Tras la alerta del médico, el personal del hotel activó el protocolo correspondiente y solicitó asistencia médica. Sin embargo, al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

El caso fue catalogado como muerte sospechosa por la policía local, que mantiene abierta la investigación. Por su parte, el hotel Rosewood São Paulo indicó que ha colaborado con las autoridades y ha proporcionado toda la información requerida para esclarecer lo sucedido.

Días antes de su fallecimiento, el viernes 29 de mayo, Hilde Lynn Helphenstein publicó su último video en Instagram, en el que compartió un mensaje dirigido a su audiencia. (Tomada de redes)

Helphenstein era ampliamente conocida en redes sociales bajo el usuario @JerryGogosian. En su perfil se describía como “Tu mejor amiga en el mundo del arte” y destacaba por su estilo directo y sus comentarios sobre la industria artística.

Días antes de su fallecimiento, el viernes 29 de mayo, publicó su último video en Instagram, en el que compartió un mensaje dirigido a su audiencia. En la grabación ofreció una recomendación sobre estilo y actitud personal, invitando a sus seguidores a proyectar una imagen de confianza.

“Creo que es saludable. Así que lo que te animo a hacer es contratar a un maquillador, arreglarte el cabello, conseguirte un chal bonito, preferiblemente de cachemir o tejido en Perú, algo bonito”, dijo. “Póntelo sobre los hombros y disimula tus preocupaciones.”

Su repentina muerte generó impacto entre sus seguidores y en la comunidad digital vinculada al arte, mientras se esperan avances en la investigación oficial para determinar las causas del fallecimiento.