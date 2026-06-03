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Influencer hallada muerta en habitación de hotel días después de cirugía estética

El caso fue catalogado como muerte sospechosa por la policía local, que mantiene abierta la investigación

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Por Fátima Jiménez
Hilde Lynn Helphenstein
La muerte de Hilde Lynn Helphenstein generó impacto entre sus seguidores y en la comunidad digital vinculada al arte. (Tomada de redes)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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