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‘Hay estudiantes que quieren ser influencer; ya no actuar en novelas’: docente de la UCR reflexiona sobre la identidad en tiempos de redes sociales

En la obra ‘5 en busca de REALITY show’, de Teatro Universitario, se reflexiona sobre las crisis identitarias en las que nos ha sumido la era digital

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Por Juan Pablo Sanabria
5 en busca de REALITY show
La obra '5 en busca de REALITY show', de Teatro Universitario, sigue a cinco influencers que luchan por ganarse el gusto del público. (Facebook)







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Teatro Universitario5 en busca de REALITY show
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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