Encuentran sin vida a famosa influencer en su casa: esto es lo que se sabe

La influencer Paola Márquez, de 30 años, reconocida por su cercanía con sus seguidores en redes sociales, fue encontrada sin vida la mañana del sábado 30 de mayo en su vivienda, ubicada en San Luis Potosí, México.

De acuerdo con reportes del diario El Sol de San Luis, el hallazgo fue realizado por un familiar que acudió al domicilio de la joven. Tras recibir la alerta, cuerpos de emergencia se presentaron en el lugar; sin embargo, confirmaron que Márquez ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según información preliminar citada por medios locales, la primera línea de investigación apunta a que la mujer, quien contaba con casi dos millones de seguidores, acabó con su vida.

La influencer Paola Márquez fue hallada sin vida el 30 de mayo en su vivienda en San Luis Potosí, hecho que es investigado por la Fiscalía estatal. (Tomada de redes sociales)

La noticia fue confirmada públicamente por su padre a través de redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida dedicado a su hija, en el que lamentó profundamente su pérdida.

Márquez, de 30 años, era originaria del municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí. En redes sociales se dio a conocer por compartir experiencias personales, mensajes motivacionales y contenido enfocado en la conexión emocional con su audiencia.

En Costa Rica existen servicios gratuitos y confidenciales para quienes enfrentan pensamientos suicidas o una crisis emocional. Entre ellos están el sistema de emergencias 9-1-1, disponible las 24 horas, y la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología (800-AQESTOY), que brinda apoyo psicológico en horarios establecidos.