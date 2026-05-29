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Adolescente costarricense de 14 años vence a reconocido influencer europeo en desafío (video)

El influencer eligió a la más joven del grupo durante su visita a San José

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Por Fátima Jiménez
Max klymenko
Una joven tica de 14 años participó en el popular juego del creador de contenido Max Klymenko durante su visita a Costa Rica. (AFP/ Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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