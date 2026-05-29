Adolescente costarricense de 14 años vence a reconocido influencer europeo en desafío (video)

Una joven tica de 14 años participó en el popular juego del creador de contenido Max Klymenko durante su visita a Costa Rica.

El influencer Maksym Max Klymenko, conocido por su popular serie Career Ladder (Escalera de carreras) en TikTok y YouTube, estuvo recientemente en San José, Costa Rica, donde realizó su dinámica de la escalera con varios ticos que se acercaron a conocerlo.

De entre el grupo de personas que lo rodeaba, el influencer ucraniano-británico invitó a subir a la escalera a la más pequeña: una joven de apenas 14 años que terminó ganándole el juego al creador, quien cuenta con más de 15 millones de seguidores.

El desafío de la escalera

La dinámica de Career Ladder consiste en que Klymenko debe adivinar la profesión u ocupación de la persona en menos de dos minutos haciendo preguntas.

“Adivinaré tu brete”, le dijo el influencer al iniciar. La adolescente costarricense comenzó revelando que trabajaba desde los 10 años en un negocio familiar.

Al continuar con las preguntas, la joven explicó que se trataba de comida y que el negocio había sido creado por su padre. Klymenko intentó adivinar mencionando “raspados” y “helados”, pero ninguna de sus respuestas fue correcta.

Finalmente, el influencer se dio por vencido. La joven reveló entonces la respuesta correcta: granizados. Pese a que había mencionado “raspados”, un producto muy parecido, Klymenko reconoció que no había acertado al no decir el término preciso.

La adolescente explicó que su padre tiene puestos de este producto en el parque de diversiones, lo que representa un triunfo para la representación tica frente a la audiencia global del creador de contenido.

La visita de Klymenko a Costa Rica forma parte de su gira mundial por 130 países, donde documenta profesiones, negocios y historias de personas alrededor del mundo.