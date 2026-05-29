Influencer brasileña muere un día después de someterse a procedimiento estético: esto es lo que se sabe del caso

La muerte de la influencer Roseli Fernandes reavivó las alertas sobre las malas prácticas en procedimientos estéticos en Brasil.

Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, maquilladora e influencer brasileña de 48 años, murió el 26 de mayo, menos de 24 horas después de realizarse un aumento de glúteos en São Paulo.

De acuerdo con reportes de medios brasileños como G1, CNN Brasil y Metrópoles, la mujer llegó inconsciente al consultorio donde había sido atendida y fue declarada sin vida poco después.

Según la información recopilada por las autoridades, Fernandes se sometió días antes a la inyección de polimetilmetacrilato (PMMA), un tipo de relleno dérmico. Este material, según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, está autorizado únicamente para tratamientos reparadores y no con fines estéticos.

El caso es investigado por la Policía Civil como una muerte sospechosa. La hija de la influencer relató que, la mañana del 26 de mayo, su madre comenzó a experimentar un dolor intenso, por lo que decidió contactar al médico responsable. Tras recibir la recomendación de acudir a la clínica, Fernandes se trasladó en un vehículo compartido, pero perdió el conocimiento durante el trayecto.

Imágenes de seguridad difundidas por CNN Brasil muestran el momento en que la mujer es bajada de un automóvil frente al centro médico, aparentemente inconsciente y en silla de ruedas. Ya dentro del lugar, varias personas intentaron asistirla sin éxito.

La médica que realizó el procedimiento, Tábita Nunes Marcolino Jorge, declaró a la policía que utilizó PMMA y reconoció no contar con especialización en dermatología. Su abogado afirmó que, hasta el momento, no existe un informe que confirme una relación directa entre la intervención estética y el fallecimiento.

Además, según Metrópoles, la clínica indicó que Fernandes invirtió más de 54.000 reales brasileños (unos ¢5 millones, aproximadamente) en tratamientos cosméticos.

Por su parte, la defensa de la doctora señaló que la profesional se presentó voluntariamente ante las autoridades, entregó la documentación requerida y manifestó su disposición para colaborar con la investigación. También expresó condolencias a la familia de la víctima.

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.