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Murió influencer tras fuerte lucha contra un agresivo cáncer

La joven murió rodeada de sus seres queridos luego de sufrir una complicación por sepsis

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Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Kiersten Dyke, falleció a los 25 años tras una valiente batalla contra el melanoma metastásico. Dominic Cinfio, su novio, confirmó la noticia.
Kiersten Dyke, falleció a los 25 años tras una valiente batalla contra el melanoma metastásico. Dominic Cinfio, su novio, confirmó la noticia. (Instagram/Instagram)







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Kiersten Dyke
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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