Murió influencer tras fuerte lucha contra un agresivo cáncer

Kiersten Dyke, falleció a los 25 años tras una valiente batalla contra el melanoma metastásico. Dominic Cinfio, su novio, confirmó la noticia.

La estadounidense Kiersten Dyke, creadora de contenido de 25 años, murió este viernes 1°. de mayo. La noticia fue comunicada por su pareja sentimental, Dominic Cinfio, a través de la plataforma Instagram.

De acuerdo con la publicación, la joven falleció el pasado domingo 26 de abril, sin dolor y rodeada de sus seres queridos.

Kiersten, nacida el 4 de marzo de 2001, era ampliamente conocida en las plataformas digitales por documentar con valentía su proceso de lucha contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel.

En su mensaje de despedida, Cinfio agradeció el haber compartido casi nueve años con ella y destacó su calidad humana. “No hay palabras para describir realmente lo especial que era Kiersten. Ella era alegría y trajo luz a cada habitación en la que entró. Apreciaba a cada persona que la conocía y se preocupaba tanto por los demás”, escribió el joven de 24 años.

Causa del deceso

La creadora de contenido padecía un melanoma que, desde junio de 2025, se encontraba en etapa 4 metastásico. Esta es la fase más avanzada de la enfermedad, caracterizada por la propagación de células cancerosas a otros órganos y huesos.

Cinfio explicó que la muerte se produjo tras sufrir una sepsis, una emergencia médica que ocurre cuando la respuesta del sistema inmunitario a una infección se descontrola y daña los propios tejidos. “Nos dijeron que su estado era crítico y que, llegado ese momento, era solo cuestión de tiempo”, relató su pareja.