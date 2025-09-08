Influencer costarricense sufrió xenofobia en supermercado de México: ‘Las personas como usted me dan asco’

Fiorella Chaves es una creadora de contenido y presentadora costarricense reconocida en el mundo de los videojuegos y el cosplay.

La influencer costarricense Fiorella Chaves, ampliamente reconocida en el mundo de los videojuegos y el cosplay, denunció haber sido víctima de xenofobia en un supermercado en México, país que visitó recientemente.

Chaves narró lo vivido en sus historias de Instagram, donde además aportó un pequeño video de evidencia. La creadora de contenido explicó que debido al desconcierto que le generó lo sucedido, no pensó en grabar.

LEA MÁS: ¿Xenofobia? Vea la incómoda situación que vivió este tiktoker costarricense en una tienda de EE. UU.

De acuerdo con ella, una señora que se encontraba adelanta de ella en una caja de un Walmart, la miraba constantemente y le afirmó que no la había visto. Seguidamente, volvió a dirigirse a la tica y le expresó: “Las personas como usted me dan asco”.

La mujer continuó diciéndole cosas; la cosplayer no supo qué responder y hasta creyó que se trataba de una cámara oculta. Posteriormente, asegura la influencer, luego de una seguidilla de comentarios ofensivos, la mexicana concluyó: “Me voy a pasar de caja para que no se me peguen las pulgas”.

Fiorella Chaves denunció un ataque de xenofobia en México

Después de esto, Chaves llamó a su madre, quien estaba haciendo fila en otra caja, y en ese instante la mujer regresó para lanzar su último ataque que, esta vez, sí fue grabado por la influencer. “Te voy a deportar”, dijo la señora, para luego retirarse con apuro al notar que estaba siendo grabada.

“Cuando llegó mami —además estaba mi abuela, mi tío y todo el mundo— y le cuento la situación, le digo: ‘Mami, esa señora se me acaba de pasear, se paseó en mí y yo no entiendo por qué’. Entonces, mami se le quedó viendo a la señora y, claro, en ese momento ya no se acercó, no me dijo nada y se fue. Se fue como si nada, después de haberme madreado y decirme que me iba a deportar”, relató.

LEA MÁS: ¿Con qué curar la xenofobia?

Además de lo narrado, la costarricense recordó que entre los comentarios que recibió, la mujer le cuestionó si no hay supermercados en su país y la tachó de “muerta de hambre” por comprar en México.

“Yo me quedé callada porque ¿qué voy a decirle?. O sea, ¿para qué la voy a madrear yo también?. No voy a ganar nada. Al final, no sé, ella estaba como loquita y para mí es una señora xenofóbica, quién sabe qué situación le pasó. Lo único que me llega a mí a la cabeza es que pensó que yo era gringa, pensó que yo era estadounidense y por eso mencionó lo de deportar”, finalizó.