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Impactante video muestra momento exacto del mortal ataque durante grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Las autoridades confirmaron que el atacante padecía varios trastornos mentales

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Por Fátima Jiménez
Sin senos sí hay paraíso
Un video de una cámara de seguridad muestra cómo se dio el ataque durante una grabación de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Captura de pantalla )







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Sin senos sí hay paraísoAtaqueColombia
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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