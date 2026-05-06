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Homenaje a Adrián Goizueta: emotiva unión ante su ausencia

Un sentido homenaje a cargo de reconocidos músicos recordó la vida y obra del prolífico compositor, fallecido en enero

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Por Arturo Pardo V.
Homenaje a Adrián Goizueta
Dos nietos de Adrián Goizueta, Elías y Luca, participaron del concierto sumándose a la interpretación de la canción 'Compañera'. (Esteban Chinchilla/Cortesía)







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Crítica de músicaAdrián GoizuetaMúsica costarricense

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