Histórico experiodista de Televisa explotó contra famoso actor: vea el tenso momento al aire

Joaquín López-Doriga y Sergio Mayer en el preciso momento en que se enfrentaron en vivo.

El histórico periodista mexicano Joaquín López-Dóriga, recordado por su larga trayectoria en Televisa, tuvo un tenso momento en vivo, mientras entrevistaba a un famoso actor y cantante, quien actualmente se desempeña como político.

La molestia del comunicador fue contra Sergio Mayer, quien actuó en varias telenovelas, fue parte del grupo de pop Garibaldi y funge como Diputado del Congreso de la Unión.

Como contexto, en medio de la emergencia por lluvias en 5 estados de México, en la que suman 79 muertos, causó indignación un bailongo al son de la Sonora Santanera celebrado en la Cámara de Diputados, que Mayer justificó argumentando que el evento estaba programado desde hace dos meses.

López-Dóriga le pidió su postura al diputado federal por Morena, en su programa para Radio Fórmula, sin embargo, la conversación se tornó incómoda al grado en el que el periodista le dijo al legislador que “no estaba en la casa de la risa” y le colgó.

“La Cámara de Diputados es un espacio plural incluyente, donde caben todas las expresiones sociales y eso enriquece el trabajo legislativo, no sólo aprobamos leyes, aprobamos el presupuesto, tenemos distintas expresiones culturales, expos, artesanos, presentaciones de libros, manifestaciones sociales y conciertos”, mencionó el diputado.

🔥🎙️ “No estás en la casa de la risa”, así cerró el tenso debate entre Joaquín López-Dóriga y el diputado de Morena Sergio Mayer por el polémico “bailongo” en San Lázaro. Mientras el periodista preguntaba si era correcto festejar “en medio de la tragedia”, Mayer insistió: “No es… pic.twitter.com/Lbf2kh8bbj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025

Además, Mayer aclaró que el evento no era exclusivo de Morena. Fue aprobado por la Jucopo, que incluye a todos los grupos parlamentarios y estaba dentro de la orden del día.

El diputado de Morena aseguró que no hubo algún pago hacia la Sonora Santanera por el concierto de “25 o 30 minutos” que dieron, y que tampoco los legisladores abandonaron el pleno. “La mayoría eran trabajadores del recinto legislativo, unos cuantos diputados”, dijo.

Al cerrar la entrevista, Joaquín López-Doriga reafirmó su molestia y espetó que el diputado se "equivocó de programa". (Captura de video)

Luego, López-Dóriga cuestionó a Mayer que en medio de una tragedia el vicepresidente de la Cámara de Diputados haya bailado en el evento, “¿tú crees que es correcto?”, preguntó.

A lo que Mayer respondió reiterando: “Incorrecto, no es; no es incorrecto”.

Diputados bailan al son de la Sonora Santanera

Fue el pasado martes 21 de octubre que la Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento a la Única e Internacional Sonora Santanera, por sus 70 años de trayectoria.

Tras esto, la agrupación se presentó en el auditorio “Aurora Jiménez” de San Lázaro, en donde se captó que varios legisladores abandonaron el pleno y fueron a bailar.