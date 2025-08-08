Reconocido experiodista de Televisa reveló que tuvo cáncer y la impactante manera en que se enteró

En una conversación muy intensa, honesta y cargada de emociones, el reconocido periodista Joaquín López-Dóriga habló con su hija María José sobre su salud y reveló un detalle que dejó a muchos sorprendidos.

La charla se desarrolló en el programa de María José en YouTube. Ella le preguntó de manera directa a su padre qué fue lo que sucedió en 1993, cuando fue diagnosticado con cáncer.

El periodista mexicano reveló que se enteró de que padecía cáncer de colon después de sentir varios dolores mientras trabajaba. Los malestares se hicieron más fuertes durante un viaje de cobertura periodística a Oaxaca para cubrir un evento presidencial.

Joaquín López-Dóriga es uno de los más reconocidos periodistas de Latinoamerica. (Archivo)

“Yo tenía unas molestias aquí…”, dijo mientras se tocó la parte superior del abdomen. “Entonces yo cubría como reportero de El Heraldo las giras del presidente Salinas. Me dolía y le decía a un médico que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘Me duele, dame algo para quitarme el dolor’. Ahí me la iba yo llevando”, narró.

LEA MÁS: Periodista Joaquín López-Dóriga faltó a su noticiero por primera vez en 31 años; fue internado de emergencia

El trajín del periodismo y los medicamentos lo hicieron olvidarse del dolor. Cuando logró ir al hotel a descansar, su esposa lo llamó para avisarle que al día siguiente iría por él para llevarlo a una cita médica, ya que un amigo que estaba en la habitación contigua a la de López-Dóriga la llamó para contarle que lo escuchaba quejarse del dolor.

Joaquín y su esposa acudieron al hospital y descubrieron que algo no estaba bien. El comunicador se sometió a una cirugía de emergencia por una peritonitis que concluyó en el diagnóstico: tenía un tumor.

Al día siguiente, cuando despertó, vio a su familia a su lado, todos preocupados.

“Llega el doctor y me dice que me encontraron un tumor canceroso. Me asombré de mi actitud y luego me asombré más, dije: ‘¿Tiene arreglo o no tiene arreglo? ¿Tiene cura o no tiene cura?’. La respuesta fue sí, entonces vamos a curarlo, a decir verdad no sentía nada”, explicó.

Agregó que después de pruebas médicas lo atendió un oncólogo especialista. Inmediatamente después de esta declaración, el video se acabó y el periodista no logró explicar qué sucedió al final con la enfermedad.