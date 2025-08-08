Viva

Reconocido experiodista de Televisa reveló que tuvo cáncer y la impactante manera en que se enteró

El comunicador confesó su padecimiento durante una entrevista en YouTube, junto a su hija

Por Jessica Rojas Ch.

En una conversación muy intensa, honesta y cargada de emociones, el reconocido periodista Joaquín López-Dóriga habló con su hija María José sobre su salud y reveló un detalle que dejó a muchos sorprendidos.








Joaquín López-DórigaCáncer
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

