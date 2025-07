Famoso periodista faltó a su noticiero por primera vez en 31 años; fue internado de emergencia

Por primera vez en 31 años, uno de los periodistas más reconocidos de México y Latinoamérica faltó a su trabajo. El comunicador explicó que tuvo que ser internado en el hospital y eso provocó el hito en su trayectoria.

Se trata del famoso Joaquín López-Dóriga, toda una institución del periodismo de la región. El lunes 28 de julio, el mexicano se realizó un chequeo médico cuando terminó su jornada laboral; después tuvo que ser ingresado al hospital para una revisión más exhaustiva debido a que presentó una fuerte neumonía.

“Me pegó una neumonía. Saliendo de aquí me revisaron y me dijeron ‘te quedas’. Y me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios. Es la explicación de la ausencia”, detalló el azteca en su noticiero López-Dóriga, que se transmite por Radio Fórmula.

“Las vacaciones sí las voy a tomar, no son merecidas, pero son necesarias”, informó el propio comunicador al regresar al programa.

Joaquín López-Dóriga tiene más de 55 años de trayectoria periodística, de ellos, 31 ha mantenido su programa de radio. (Facebook)

