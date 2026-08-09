¡Histórico! Banda Municipal de Zarcero representará a Costa Rica por tercera vez en el Desfile de las Rosas

La Banda Municipal de Zarcero confirmó que representará a Costa Rica por tercera ocasión en el Desfile de las Rosas, en Pasadena, California. La agrupación dio la noticia de que fue invitada a la edición 2028 del evento con un emotivo video de ocho minutos publicado en sus redes sociales.

En la producción audiovisual, publicada la tarde de este domingo 9 de agosto, se narra la historia de Alana, una niña de la comunidad que cumple el sueño de dirigir a la agrupación. Con ese mismo video fue que aplicaron al famoso desfile.

Durante la interpretación de sus canciones tradicionales, la banda llega a formar la figura de una rosa en su coreografía y concluye con la pequeña buscando su uniforme.

“Decimos presente por tercera ocasión en el Desfile de las Rosas. Desde ya, asumimos el compromiso de llevar lo mejor de este hermoso país a uno de los desfiles más importantes del mundo. Agradecemos todo el apoyo que siempre nos brindan. ¡Nos vemos en Pasadena 2028!”, escribió la banda en la descripción de su publicación.

Este acontecimiento marcará un hito histórico, pues será la primera vez que una banda costarricense participe por tercera ocasión en la célebre cita californiana, tras sus presentaciones en los años 2020 y 2024.

El Desfile de las Rosas se celebra tradicionalmente el 1.º de enero; previo a esta cita, la representación costarricense para el año 2027 estará a cargo de la Banda CEDES Don Bosco.