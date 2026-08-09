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¡Histórico! Banda Municipal de Zarcero representará a Costa Rica por tercera vez en el Desfile de las Rosas

La agrupación hará historia luego de sus apariciones en los años 2020 y 2024. Vea el emotivo video del anuncio

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Por Fiorella Montoya
La Banda Municipal de Zarcero recibió un reconocimiento en su pueblo.
La Banda Municipal de Zarcero ha participado en diversos desfiles internacionales. (Cortesía Ministerio de Cultura)







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Banda Municipal de ZarceroDesfile de las rosas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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