Viva

Banda de Zarcero llevó el ritmo costarricense al Aloha Festival en Hawái: Vea su presentación

La agrupación deslumbró en Hawái con uniformes inspirados en la biodiversidad de Costa Rica. La gira continúa en Nueva York y Panamá

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El desfile en Hawái incluyó trompetas, marimbas, bailes y trajes típicos.
El desfile de la Banda Municipal de Zarcero en Hawái, Estados Unidos, incluyó trompetas, marimbas, bailes y trajes típicos. (Instagram Banda de Zarcero/Instagram Banda de Zarcero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banda Municipal de ZarceroAloha FestivalHawái
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.