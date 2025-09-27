Banda de Zarcero llevó el ritmo costarricense al Aloha Festival en Hawái: Vea su presentación

El desfile de la Banda Municipal de Zarcero en Hawái, Estados Unidos, incluyó trompetas, marimbas, bailes y trajes típicos.

La Banda Municipal de Zarcero brilló durante su participación en el Aloha Festival, celebrado el sábado 27 de setiembre en Hawái. Los 65 miembros de la agrupación pusieron en alto la bandera de Costa Rica con sus uniformes y canciones.

Durante la presentación, que forma parte de la gira internacional Pura Vida, también estrenaron un uniforme cargado de colores patrios y detalles que evocan la biodiversidad marina del país.

“(Está) inspirado en la vida marina y en la riqueza de la flora y fauna que rodea nuestras costas, ¡Pura Vida!”, informó la banda.

La agrupación de Zarcero desfiló con 65 músicos y bailarines que representaron a Costa Rica. (Instagram Banda de Zarcero/Instagram Banda de Zarcero)

La agrupación se presentó a eso de las 2 p. m., hora de Costa Rica. Durante su recorrido destacó el sonido de trompetas y marimbas, así como la presencia de varias banderas nacionales.

Los músicos ofrecieron una fiesta llena de trajes típicos, bailes y gritos guanacastecos ante docenas de personas, quienes respondieron con aplausos entusiastas.

Después de presentarse en suelo hawaiano, la Banda Municipal de Zarcero viajará a Nueva York para participar en el Desfile de la Hispanidad. Luego visitará Panamá para integrarse al festival City of Stars.