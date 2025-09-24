Viva

Banda de Zarcero quedó ‘varada’ en el aeropuerto Juan Santamaría por cierre del espacio aéreo de Costa Rica

La agrupación debía salir del país a las 8:30 a.m., pues serán parte del Aloha Festival en Hawái

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Banda Municipal de Zarcero
65 miembros de la Banda Municipal de Zarcero vieron atrasado su vuelo por el cierre del espacio aéreo de Costa Rica. (Cortesía Banda Municipal de Zarcero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banda Municipal de ZarceroAeropuerto Juan SantamaríaAviación Civil
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.