Banda de Zarcero quedó ‘varada’ en el aeropuerto Juan Santamaría por cierre del espacio aéreo de Costa Rica

65 miembros de la Banda Municipal de Zarcero vieron atrasado su vuelo por el cierre del espacio aéreo de Costa Rica.

La Banda Municipal de Zarcero se vio afectada por el cierre temporal en el espacio aéreo de Costa Rica, ordenado por la Dirección General de Aviación Civil este miércoles 24 de setiembre.

La Banda de Zarcero se dirige con destino a Hawái, donde participarán del Aloha Festival, como parte de su gira internacional Pura Vida. Actualmente, un total de 65 miembros de la destacada agrupación se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La salida de la banda estaba prevista a eso de las 8:30 a. m., en el vuelo UA 2313 con rumbo a San Francisco, Estados Unidos.

El cierre del espacio aéreo se debió a una falla eléctrica general que afectó los controles aéreos del radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Esto provocó el desvío, cancelación y demora de al menos 48 vuelos.

De acuerdo con Eddy Hidalgo, miembro del conjunto, la aerolínea les informó que lo más probable es que abordarán a las 2:30 p. m.

Además, aseguró que la empresa está haciéndole frente de manera responsable al imprevisto y que están coordinando para que todo el grupo haga su segundo viaje hacia Hawái, ya sea en la noche o mañana a primera hora.

“Obviamente, puede pesar un poco el cansancio, por lo largo que se está tornando el viaje. Pero, de momento, la aerolínea está haciéndole frente para que toda la banda y los instrumentos viajen en un solo grupo, y que la afectación sea lo mínimo”, comentó Hidalgo.

La Banda Municipal de Zarcero se presentará este sábado 27 de setiembre, en Hawái. (Facebook Banda Municipal de Zarcero)

Hidalgo explicó que el retraso afectará algunos planes personales de los integrantes, pero que, de momento, su participación sigue en pie, pues se llevará a cabo el sábado 27 de setiembre.

Luego de presentarse en suelo hawaiano, la Banda Municipal de Zarcero estará en el Desfile de la Hispanidad, en Nueva York, y en el City of Stars en Panamá.