Banda Municipal de Zarcero improvisó concierto tras quedar varada por horas en el aeropuerto: Vea el video

La Banda Municipal de Zarcero convirtió la cancelación de su vuelo rumbo a Hawái en un concierto improvisado que emocionó a viajeros en el aeropuerto. El grupo tiene previsto viajar este jueves.

La Banda Municipal de Zarcero transformó una larga espera en un concierto inesperado. Tras el cierre temporal del espacio aéreo de Costa Rica, los 65 integrantes quedaron varados este miércoles 24 de setiembre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Lejos de desanimarse, los músicos decidieron ponerse de pie, enfundarse en sus uniformes y entonar una de sus piezas más representativas. La interpretación sorprendió a viajeros y personal de la terminal, quienes respondieron con grabaciones en video.

La agrupación tenía previsto viajar a Hawái para presentarse en el Aloha Festival, como parte de su gira internacional Pura Vida. El vuelo UA 2313 hacia San Francisco, Estados Unidos, estaba programado para las 8:30 a. m., pero fue cancelado por las restricciones ordenadas por la Dirección General de Aviación Civil, debido a una falla eléctrica en el radar del aeropuerto.

En redes sociales, la banda compartió un mensaje de aliento. “Luego de más de 12 horas en espera seguimos con el optimismo de representar a Costa Rica de la mejor manera. Nos vemos pronto en Hawái.

"Nuestro vuelo fue cancelado, salimos mañana (jueves), Dios mediante, los dos grupos de delegación. Nuestros integrantes y el staff se encuentran descansando en un hotel cerca del aeropuerto”, indicaron.

La presentación improvisada se convirtió en una muestra de positivismo en medio de la situación. Para los músicos, la espera fue una oportunidad de compartir su talento y recordar el motivo de su viaje: llevar el nombre de Costa Rica al escenario internacional.