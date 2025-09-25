Viva

Banda Municipal de Zarcero improvisó concierto tras quedar varada por horas en el aeropuerto: Vea el video

La banda quedó varada durante más de 12 horas por el cierre temporal del espacio aéreo de Costa Rica. Los 65 integrantes tienen previsto viajar a Hawái para el Aloha Festival

Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
La Banda Municipal de Zarcero convirtió la cancelación de su vuelo rumbo a Hawái en un concierto improvisado que emocionó a viajeros en el aeropuerto.
La Banda Municipal de Zarcero convirtió la cancelación de su vuelo rumbo a Hawái en un concierto improvisado que emocionó a viajeros en el aeropuerto. El grupo tiene previsto viajar este jueves. (Instagram: Banda Municipal de Zarcero /Instagram: Banda Municipal de Zarcero)







