Hijo de Rob Reiner, cineasta asesinado junto a su esposa, compareció ante un tribunal y su aspecto causó sorpresa

Nick Reiner, hijo de los reconocidos cineastas Rob Reiner y Michele Singer Reiner, es acusado del asesinato de sus padres.

Nick Reiner compareció este miércoles 7 de enero ante un tribunal de Los Ángeles para la lectura de cargos por el asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

Según la revista People, el acusado llegó a la audiencia con un aspecto que causó sorpresa: con la cabeza recién rapada, vestido con un traje color caqui y afectado emocionalmente.

Durante la diligencia judicial, Reiner, de 32 años, permaneció esposado e, inicialmente, en compañía de su abogado, Alan Jackson.

Sin embargo, Jackson se retiró del caso durante la audiencia, lo que llevó a que se le asignara un defensor público. La lectura de cargos no se completó y fue reprogramada para el próximo 23 de febrero, después de que Reiner renunciara a su derecho a finalizarla ese mismo día.

Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres, quienes fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles, el pasado 14 de diciembre.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó a People el 17 de diciembre que Rob, de 78 años, y Michele, de 70, murieron a causa de “múltiples heridas por fuerza cortante”.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, busca además que el caso sea considerado bajo la figura de “circunstancias especiales”, lo que podría hacer que el acusado enfrente la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La muerte de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, conmocionó a la industria cinematográfica y mantiene en vilo a Hollywood mientras avanza la investigación. (MICHAEL LOCCISANO)

Situación carcelaria antes de la audiencia

De acuerdo con el medio mencionado anteriormente, el lunes 5 de enero se confirmó que Nick Reiner ya no se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio en el Centro Correccional Twin Towers, en el centro de Los Ángeles, antes de su comparecencia ante el juez.

Una fuente del sheriff del condado señaló que, tras su ingreso al sistema penitenciario el 15 de diciembre, fue puesto bajo supervisión reforzada y en régimen de aislamiento durante varias semanas.

La misma fuente indicó que, en aislamiento, Reiner debía vestir una camisa y pantalones azules proporcionados por la cárcel, y que ya no estaba obligado a usar la bata de prevención del suicidio que había llevado durante su primera comparecencia judicial, el 17 de diciembre.

Antecedentes en el hogar familiar

En los años previos al doble crimen, la Policía acudió en varias ocasiones a la residencia de la familia Reiner en Los Ángeles. Según registros obtenidos por la revista, el 2 de enero de 2019 los agentes respondieron a dos llamadas mientras Nick vivía ahí: una clasificada como verificación de bienestar y otra relacionada con salud mental.

Tanto Los Angeles Times como KNBC informaron, citando fuentes, que Nick recibía tratamiento y medicación para la esquizofrenia antes de la muerte de sus padres.