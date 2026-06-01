Hija de actor preso se quiebra al recibir emotivo mensaje de su padre en vivo (video)

El actor mexicano Héctor Parra sorprendió a su hija Daniela con un emotivo mensaje de audio desde prisión durante la más reciente emisión de 'MasterChef'.

El actor Héctor Parra tuvo una inesperada aparición en la más reciente emisión de MasterChef México, aunque no de manera presencial, ya que continúa en prisión. Su participación se dio a través de un mensaje de audio dirigido a su hija, Daniela Parra, quien compite en la actual temporada del reality.

El momento ocurrió instantes antes de anunciar al segundo eliminado del programa. La conductora, Claudia Lizaldi, llamó a Daniela al frente y, como parte de una dinámica emocional, le pidió pensar en alguien a quien extrañara profundamente. Tras solicitarle que cerrara los ojos y recordara su último encuentro con esa persona, la producción reprodujo el mensaje grabado por el actor.

Al escuchar la voz de su padre, Daniela no pudo contener las lágrimas. En el audio, Parra expresó su orgullo y apoyo hacia su hija, alentándola a seguir adelante dentro de la competencia.

“Hello muñe hermosa, hola, ¿cómo estás, cómo va todo? Estoy cada día más orgulloso de ti y feliz de la vida, y vas para delante, nena, y no te me pongas triste, mamacita”, se escucha en el mensaje.

El actor, quien cumple una sentencia de 13 años y 10 meses por el delito de corrupción de menores, también le recordó que, pese a la distancia, su vínculo permanece intacto y que siempre contará con su respaldo. Además, destacó que no solo él confía en ella, sino también muchas otras personas que siguen su participación en el programa.

Entre lágrimas, Daniela Parra escuchó las palabras de apoyo y orgullo que su padre le envió mientras avanza en la competencia de 'MasterChef'. (Captura de video)

“Sabes que estoy contigo, tú sabes que, estemos donde estemos y a pesar de la distancia, nuestros corazones están juntos y estoy contigo apoyándote. Quiero que sepas que eres fuerte, creo en ti, creemos en ti, mami, y pa’lante, se vale que nos derrumbemos y acuérdate de lo que siempre hemos dicho: ‘Nos caemos para levantarnos más fuertes, para construir las paredes de nuestros castillos más fuertes cada día’”, expresó.

Para cerrar, el actor reiteró el cariño y la admiración hacia su hija: “Vas muy bien, muy bien, muñe. Estoy contigo, estás en mi corazón. Te amo, te admiro, te quiero y vamos pa’lante, mamacita. Te amo, mi MasterChef preciosa. Bye”.

Tras el emotivo momento, Daniela intentó recomponerse para continuar en la competencia. Lizaldi le pidió que se quedara con las palabras de su padre y le preguntó qué es lo que más extraña de él, especialmente considerando el aislamiento que implica el formato 24/7 del programa.

“(Extraño) todas sus llamadas, sus consejos, sus abrazos, lo extraño mucho. Pero te amo, te amo, pa, con todo mi corazón y te llevo siempre aquí conmigo y tú sabes que por ti hago todo lo que estoy haciendo”, respondió la concursante, visiblemente conmovida.