Viva

Hija de actor preso se quiebra al recibir emotivo mensaje de su padre en vivo (video)

El reconocido intérprete cumple una sentencia de 13 años y 10 meses por el delito de corrupción de menores

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Por Fátima Jiménez
Hector Parra
El actor mexicano Héctor Parra sorprendió a su hija Daniela con un emotivo mensaje de audio desde prisión durante la más reciente emisión de 'MasterChef'. (Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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