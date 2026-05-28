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Famoso actor de ‘Sex and the City’ se mudó a Costa Rica para concretar un sueño

Según el intérprete, la decisión de dejar la industria del entretenimiento no fue repentina

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Por Fátima Jiménez
Las protagonistas de la serie Sex and the City.
Uno de los actores de la famosa serie 'Sex and the City' dejó Hollywood por una importante razón. (Archivo.)







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Sex and the CityActorJason Lewis
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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