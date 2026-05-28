Famoso actor de ‘Sex and the City’ se mudó a Costa Rica para concretar un sueño

Uno de los actores de la famosa serie 'Sex and the City' dejó Hollywood por una importante razón.

El actor estadounidense Jason Lewis, conocido por su papel como Smith Jerrod en Sex and the City, dio un giro significativo a su vida al alejarse de Hollywood. A sus 54 años, el intérprete se mudó a Costa Rica, donde actualmente se dedica a cumplir un sueño.

En Costa Rica, Lewis trabaja en una saga de fantasía compuesta por nueve novelas. En una entrevista con The Hollywood Reporter, explicó que su propuesta se acerca más al estilo de El Señor de los Anillos, al apostar por una fantasía épica con un sistema propio, en el que la “magia” se fundamenta en principios físicos, alejándose de los tradicionales hechizos.

La decisión de dejar la industria del entretenimiento no fue repentina. Según detalló, este proyecto fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una prioridad personal.

En busca de las condiciones ideales para desarrollarlo, optó por un cambio de estilo de vida que le brindara tranquilidad, espacio creativo y bienestar.

Entre las razones que influyeron en su elección destacan su interés por mantener una vida saludable, su afición por el surf y su deseo de aprender español, aspectos que encontró en Costa Rica.

Actualmente, el actor de Sex and the City se encuentra trabajando en el sétimo libro de la saga, el cual ya alcanza su cuarto borrador. Aunque pueda parecer inusual, su intención es iniciar la publicación con esta entrega. Según explicó, la historia está estructurada en tres trilogías que exploran distintas etapas narrativas: una primera idealista, una segunda que aborda cómo las buenas intenciones pueden tornarse oscuras y una tercera centrada en la redención, con una visión más realista del mundo.

Con este proyecto, Jason Lewis apuesta por reinventarse lejos de las cámaras, enfocado en una nueva faceta creativa que continúa desarrollando desde Costa Rica.