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Hallan muerto a actor de popular serie de Netflix, a los 45 años, tras varios días desaparecido

La policía investiga la hipótesis de que el intérprete habría sido víctima de un asesinato

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Por El País / GDA / Uruguay y Juan Pablo Sanabria

Tras días desaparecido, un actor de una popular serie de Netflix fue hallado muerto. En un macabro caso que consterna al mundo, la policía encontró los restos del intérprete y ahora trabaja en esclarecer su muerte.








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El País / GDA / Uruguay

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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