Hallan muerto a actor de popular serie de Netflix, a los 45 años, tras varios días desaparecido

Tras días desaparecido, un actor de una popular serie de Netflix fue hallado muerto. En un macabro caso que consterna al mundo, la policía encontró los restos del intérprete y ahora trabaja en esclarecer su muerte.

Se trata del actor canadiense Stewart McLean, quien integró el elenco de la última temporada de Un lugar para soñar. Él había sido reportado como desaparecido días atrás y era intensamente buscado por las autoridades.

Stewart McLean, quien también fue actor de la serie 'Virgin River', de Netflix, tenía apenas 45 años. (Netflix)

La investigación cambió de rumbo cuando la policía comenzó a manejar la hipótesis de un posible crimen. Finalmente, las autoridades canadienses confirmaron el hallazgo de sus restos en una zona de la Columbia Británica cerca de Vancouver y el caso pasó oficialmente a ser investigado como un homicidio.

Según informaron medios de Estados Unidos, la policía sostuvo que durante la investigación aparecieron evidencias que llevaron a los agentes a creer que McLean fue víctima de un asesinato.

La Real Policía Montada de Canadá confirmó que los restos del actor fueron encontrados en la zona de Lions Bay. McLean había sido reportado como desaparecido el 18 de mayo y había sido visto por última vez el 15 de mayo en su casa.

Según detalló la policía en un comunicado, la investigación realizada por la RCMP de Squamish permitió encontrar evidencias que llevaron a los investigadores a creer que McLean había sido víctima de un homicidio. Desde el 20 de mayo, el caso quedó en manos de la Unidad Integrada de Investigación de Homicidios, que continúa trabajando junto a servicios forenses.

Además, la agencia Lucas Talent, que representaba al actor en Vancouver, publicó un mensaje de despedida. “Era un placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido”, señalaron.

Además de su participación en Virgin River, donde interpretó a Barfly, uno de los clientes habituales en el bar de Jack, McLean también había participado en populares series de televisión como Arrow, Supernatural, así como en Murder in a Small Town, Happy Face y en la película para televisión The Killer Inside: The Ruth Finley Story.