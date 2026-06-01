Viva

Actor rompe en llanto durante la boda con Dua Lipa y sorprende a los invitados

El actor británico se mostró visiblemente conmovido durante la ceremonia civil celebrada en Londres junto a familiares y amigos cercanos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una boda reservada, ocho invitados y un momento inesperado marcaron el enlace de Dua Lipa y Callum Turner en la capital británica.
Una boda reservada, ocho invitados y un momento inesperado marcaron el enlace de Dua Lipa y Callum Turner en la capital británica. (Dua Lipa/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDua Lipa
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.