Actor rompe en llanto durante la boda con Dua Lipa y sorprende a los invitados

Una boda reservada, ocho invitados y un momento inesperado marcaron el enlace de Dua Lipa y Callum Turner en la capital británica.

Callum Turner protagonizó uno de los momentos más emotivos de su boda con Dua Lipa. Según informó el diario británico The Sun, el actor no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia civil que ambos celebraron el 31 de mayo en el centro de Londres.

La publicación citó a una de las ocho personas invitadas al evento. De acuerdo con ese testimonio, Turner comenzó a temblar cuando vio llegar a la cantante. Luego lloró durante gran parte de la ceremonia.

El enlace reunió únicamente a familiares y personas cercanas de la pareja. Según The Sun, asistieron cuatro invitados por parte de Dua Lipa y cuatro por parte de Callum Turner.

Entre los familiares de la artista estuvieron presentes sus padres, su hermano y su hermana. La identidad de los acompañantes del actor no trascendió.

La ceremonia tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

De acuerdo con la fuente citada por el medio británico, la pareja intercambió sus votos en un ambiente reservado junto a sus seres queridos y amigos más cercanos.

Tras el acto, los recién casados compartieron una cena de celebración de carácter discreto. Según el relato divulgado por el periódico, la actividad mantuvo un estilo elegante y sencillo, acorde con los deseos de ambos.

El mismo testigo indicó que durante la jornada surgieron bromas relacionadas con el Arsenal, equipo del que es seguidor Dugi, padre y representante de Dua Lipa. El desfile por el título de la Premier League coincidió con el horario de la boda y se desarrolló cerca del lugar de la ceremonia.

La fuente también señaló que tanto Dugi como Anesa, madre de la cantante, mostraron orgullo y felicidad durante la celebración.

Una segunda boda en Italia

La celebración en Londres marcó apenas el inicio de los festejos. Según The Sun, Dua Lipa y Callum Turner viajarán esta semana a Sicilia para realizar una segunda ceremonia de mayor escala.

El evento tendría lugar en la ciudad italiana de Palermo. Las festividades comenzarían el 4 de junio y se extenderían hasta el 6 de junio.

Una relación que avanzó rápidamente

Dua Lipa y Callum Turner hicieron pública su relación a inicios de 2024.

Meses después, en diciembre de ese mismo año, trascendió que el actor le propuso matrimonio a la cantante.

Mientras Dua Lipa mantiene una posición destacada dentro de la música pop internacional, Turner también concentra atención en la industria del entretenimiento.

El actor participó en producciones como Eternidad (2025) y Emma (2020). Además, enfrenta crecientes especulaciones que lo vinculan como posible sucesor de James Bond, aunque hasta ahora no se pronunció sobre esos rumores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.