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¡Dua Lipa y Callum Turner se casaron! Vea las primeras imágenes del matrimonio

Entre confeti y sonrisas, la cantante británica y el actor celebraron su matrimonio en una íntima y elegante ceremonia

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Por Fátima Jiménez
Dua Lipa
Dua Lipa y Callum Turner sellaron su amor con una íntima boda civil en Londres, rodeados de familiares y amigos. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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