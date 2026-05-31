¡Dua Lipa y Callum Turner se casaron! Vea las primeras imágenes del matrimonio

Dua Lipa y Callum Turner sellaron su amor con una íntima boda civil en Londres, rodeados de familiares y amigos.

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner ya son oficialmente esposos, tras contraer matrimonio en una ceremonia privada celebrada este domingo 31 de mayo en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, según reportes de la prensa internacional.

Las primeras imágenes del enlace, difundidas por medios como The Sun y Daily Mail, muestran a los recién casados saliendo del recinto mientras familiares y amigos lanzan confeti para celebrar la unión.

Para la ocasión, Dua Lipa, de 30 años, eligió un sofisticado conjunto blanco de dos piezas de la firma Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry. Completó su look con accesorios a juego, entre ellos un sombrero de Stephen Jones, guantes y zapatos de tacón de Christian Louboutin.

Por su parte, Turner, de 36 años, lució un elegante traje cruzado en tono azul marino de la casa Ferragamo.

Aunque la ceremonia civil se realizó en Londres, trascendió que la pareja estaría planeando una segunda celebración en Italia, específicamente en la exclusiva Villa Igiea, en Palermo. Hasta el momento, los representantes de ambos artistas no han emitido declaraciones oficiales sobre el enlace.

Semanas atrás, la intérprete de Levitating compartió en sus redes sociales imágenes de lo que parecía ser su despedida de soltera en Ibiza, acompañadas de un mensaje en el que hacía referencia al concepto de funmaxxing, una tendencia que promueve disfrutar al máximo cada experiencia.

El compromiso entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo público en 2025, cuando la artista confirmó la noticia en una entrevista con British Vogue, donde expresó su entusiasmo por construir una vida juntos y fortalecer su relación como pareja.

Dua Lipa and Callum Turner are married! Singer dazzles in a white skirt suit for London legal ceremony ahead of their three-day Italian extravaganza https://t.co/MOzrLts0OO — Daily Mail (@DailyMail) May 31, 2026