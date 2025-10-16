Viva

Heredó algo de Bruce Willis que la hizo sufrir: esta es la impactante revelación de su hija

La joven sufrió bullying por una característica física, tanto que la hizo querer “acabar con todo”

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
La hija menor de Bruce Willis compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde se abrió con sus seguidores y rememoró un momento difícil de su juventud. (Tomada de Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bruce WillisTallulah Willis
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.