Heredó algo de Bruce Willis que la hizo sufrir: esta es la impactante revelación de su hija

La hija menor de Bruce Willis compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde se abrió con sus seguidores y rememoró un momento difícil de su juventud.

La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah Willis, realizó una reveladora confesión en sus redes sociales al contar que un rasgo físico heredado de su padre, que la atormentó durante su infancia.

Según explicó Tallulah, su barbilla —rasgo que atribuye a su padre— le causó problemas cuando era niña, ya que sus compañeros se burlaban de ella por esa característica.

La joven se refirió al tema en una publicación de Instagram, en la que etiquetó a la persona que fue su principal agresor en el colegio y le escribió: “¿Recuerdas cuando le hacías bullying a una niña de 13 años por dinero? Esa misma barbilla que una vez me hizo querer acabar con todo, ahora es el regalo más valioso que podría haber recibido”.

En el post se pueden ver fotografías de Tallulah junto a su padre, ambos haciendo gestos similares.

La menor de las tres hijas de las estrellas de cine, hoy de 31 años, añadió que cuando era niña ni siquiera podía pronunciar la palabra “barbilla” en voz alta frente a sus compañeros.

“Era mi maldición vergonzosa, mi pecado expuesto para que todo el mundo lo viera. Al menos eso es lo que ustedes decían, una y otra vez. Qué niña tan maldita era por heredar ese rasgo alegre y expresivo. Tan lleno de vida y emoción”, agregó.

Además, Tallulah manifestó su enojo hacia los adultos que sembraron en ella “semillas del odio propio”, aunque afirmó sentirse orgullosa del trabajo personal que ha hecho para “arrancar ese odio de raíz”. “Los quiero a todos. Manténganse firmes”, concluyó.

Desde marzo de 2022, Tallulah, al igual que el resto de su familia, atraviesa un momento difícil debido a la enfermedad de su padre. El protagonista de Duro de matar padece afasia y demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que ha deteriorado progresivamente su estado de salud.

A finales de agosto de 2025, su familia confirmó que el actor fue internado en una residencia especializada para recibir cuidados médicos las 24 horas, con el fin de atender el avance de su enfermedad y el deterioro de sus capacidades cognitivas y motoras.

