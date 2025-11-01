Halloween: vea los impactantes disfraces de la farándula tica (Bismarck Méndez le saca las risas a cualquiera)

La fiesta de Halloween se celebró este viernes 31 de octubre en el mundo y los famositicos de Costa Rica no se quedaron fuera de la emoción de disfrazarse como personajes del cine, la televisión y el terror.
Figuras de la televisión y las redes sociales como Bismarck Méndez, Marianella Valverde, Julián Valverde y Laura Ortegacompartieron en sus plataformas los elaborados trajes y maquillajes que usaron para sumarse a este festejo; sin embargo, también hubo quienes, muy a lo tico, se sumaron al homenaje del Día de la Mascarada Tradicional Costarricense.
Vea a continuación los curiosos trajes de los famositicos en este Halloween.
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.
