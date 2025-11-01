Halloween: vea los impactantes disfraces de la farándula tica (Bismarck Méndez le saca las risas a cualquiera)

El influencer Julián Valverde se tomó con muy buen humor Halloween y se vistió como un particular Pinocho.

La fiesta de Halloween se celebró este viernes 31 de octubre en el mundo y los famositicos de Costa Rica no se quedaron fuera de la emoción de disfrazarse como personajes del cine, la televisión y el terror.

Figuras de la televisión y las redes sociales como Bismarck Méndez, Marianella Valverde, Julián Valverde y Laura Ortega compartieron en sus plataformas los elaborados trajes y maquillajes que usaron para sumarse a este festejo; sin embargo, también hubo quienes, muy a lo tico, se sumaron al homenaje del Día de la Mascarada Tradicional Costarricense.

Vea a continuación los curiosos trajes de los famositicos en este Halloween.

Charlyn López y sus compañeros de Repretel emularon a varias de las leyendas costarricenses. (Instagram)

Marianella Valverde fue Vilma Picapiedra. Ella, su pareja y su bebé realizaron una dulce sesión de fotos como la familia de Piedradura. (Instagram)

Laura Ortega se lució con su representación de la película 'La princesa y el sapo' de Disney. (Instagram)

La influencer Celeste Rodríguez mostró un elaborado maquillaje y un traje muy llamativo para su propia versión del macabro payaso It. (Instagram)

En 'De boca en boca' también se sumaron al festejo de Halloween. Montserrat del Castillo fue Morticia Adams y Bismarck Méndez interpretó al Tío Lucas. (Instagram)

Uno de los disfraces más originales de Halloween en Costa Rica fue el de la imitadora Katherinne González, quien se vistió como la dragona de la película Shrek. (Instagram)