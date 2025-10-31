Viva

¿Quiere vivir una experiencia de terror en Halloween? Aquí le contamos sobre una impactante casa de sustos

El lugar estará abierto durante este fin de semana y está inspirado en los personajes más icónicos del cine de terror

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Casa de sustos Mall San Pedro
La casa de sustos del Mall San Pedro tendrá varias funciones este fin de semana. El domingo habrá presentaciones adaptadas para menores de 12 años. (Cortesía Mall San Pedro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mall San PedroHalloween
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.