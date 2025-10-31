¿Quiere vivir una experiencia de terror en Halloween? Aquí le contamos sobre una impactante casa de sustos

La casa de sustos del Mall San Pedro tendrá varias funciones este fin de semana. El domingo habrá presentaciones adaptadas para menores de 12 años.

Si usted es fanático de Halloween, de los sustos y del cine de terror, le tenemos una buena recomendación para que pase un rato de sustos este fin de semana.

En el Mall San Pedro, montaron una casa de sustos que promete poner a prueba hasta al más valiente. El recorrido está inspirado en los personajes más icónicos del cine de terror y está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y aterradora, explicó la producción en un comunicado de prensa.

La atracción incluye escenas de suspenso en medio de la oscuridad, ruidos intensos, humo, efectos especiales y luces.

Este fin de semana son los últimos días que estará disponible, así que si le gusta que lo asusten, no deje pasar la oportunidad.

La entrada tiene un costo de ¢3.500 por persona, es apta para mayores de 12 años. Las últimas funciones son el viernes 31 de octubre, el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre.

El domingo habrá una presentación adaptada para niños menores de 12 años, con un costo de ¢2.800 (para pequeños y grandes). Los tiquetes están a la venta en la boletería del cine del centro comercial.

Los horarios son: